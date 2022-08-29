Выступил против войны: в Москве потребовали признать экстремистскими песни рэпера Oxxxymiron

В прокуратуре Москвы обратились в суд, чтобы тот признал экстремистскими песни рэпера Oxxxymiron, который выехал из России после начала полномасштабного вторжения и резко выступил против войны с Украиной.

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Свенков потребовал признать музыкальные композиции известного рэпера Мирона Федорова, который известен под псевдонимом Oxxxymiron, экстремистскими. Об этом пишет "ТАСС".

Сообщается, что соответствующий иск поступил в Замоскворецкий суд Москвы. В материале сказано, что в качестве исковых требований значится признание информационных материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", экстремистскими.

Правда, как сказано в материале, дата заседания суда по иску пока не назначена.

Кто такой Oxxxymiron?

Мирон Федоров или Oxxxymiron – известный российский хип-хоп исполнитель. После начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск он уехал из РФ и стал выступать с антивоенными концертами за границей.

Ранее Фокус писал, что жена задержанного за торговлю кокаином Юрия Чернецкого собирает деньги на залог. Чернецкого задержали в центре Киева, у него изъяли пакеты с расфасованным кокаином. Жена Чернецкого в своем обращении к подписчикам сообщила, что "4 миллиона гривен – это не так много.

Еще напомним, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия получил орден от Зеленского. Дизайнера французского модного дома отметили за заслуги перед Украиной. Сообщается, что дизайнер получил орден за "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства".