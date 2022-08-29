Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия получил орден от Зеленского

Дизайнера французского модного дома отметили за заслуги перед Украиной.

"Креативный директор модного дома Balenciaga , дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия получил орден "За заслуги" ІІІ степени от президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Сообщается, что дизайнер получил орден за "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства".

Как известно, с июля Гвасалия является послом платформы UNITED24, созданной для сбора помощи Украине. Эта тема очень близка Демне, поскольку в свое время он тоже был беженцем. Грузинский дизайнер является беженцем из Сухуми. Он также пережил всю боль, когда вынужден был бежать из родных мест после оккупации россиянами Абхазии.

"Для меня большая честь стать послом United24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал о том, как я могу помочь Украине и всем беженцам, которые хотят вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении "Восстановление Украины". И специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, будет своеобразным посланием поддержки Украины", – сказал он.

Деньги от продаж свитшота идут в помощь украинским беженцам.

Кроме Гвасалии, награды ко Дню независимости Украины получили работники зарубежных посольств в Украине, известных государственные, политические и общественные деятели, художники, научные работники, бизнесмены и другие. Среди награжденных – комики Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Напомним, в прошлом году Гвасалия получил Почетную медаль ("Медаль Чести") из рук президента Грузии Саломе Зурабишвили. Его наградили за успешную работу в сфере моды, а также за большой личный вклад в популяризацию Грузии в мире.