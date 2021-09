Президент Грузии наградила креативного директора Balenciaga родом из Сухуми "Медалью Чести"

Награда была вручена в день падения города Сухуми. В этом городе родился и провел детство знаменитый дизайнер Демна Гвасалия, прославившийся на весь мир.

40-летний креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия получил Почетную медаль ("Медаль Чести") из рук президента Грузии Саломе Зурабишвили. Награждение проходило в Париже, сообщает агентство "Новости-Грузия".

Торжественное мероприятие состоялось 27 сентября, в день, когда в 1993 году город Сухуми, уроженцем которого является всемирно известный дизайнер, перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований и с тех пор находится частью непризнанной республики Абхазия.

Гвасалия был удостоен Почетной медали за успешную работу в сфере моды, а также за большой личный вклад в популяризацию Грузии в мире.

"Так получилось, что эта церемония награждения проходит 27 сентября. Это – день падения Сухуми, который для вас еще тяжелее, чем для тех, кто не прошел через это. День падения Сухуми — день траура для всей Грузии, наши флаги приспущены, но если я сегодня здесь, чтобы вручить вам государственную награду, значит, где-то мы уже выиграли, раз сегодня человек из Абхазии смог добиться такого успеха и на своем поприще покорить мир своим талантом и трудом", – отметила Зурабишвили, вручая награду. Она назвала его "образцом для следующего поколения творческих грузин".

Демна Гвасалия вместе с родителями покинул родной город в 1993 году, когда разгорелся вооруженный конфликт в Абхазии. Он закончил государственный университет в Тбилиси, а затем стал студентом Королевской академии изящных искусств Антверпена. В последние годы дизайнер живет и работает в Швейцарии.

За свою карьеру Демна успел побыть ведущим дизайнером таких именитых брендов как Maison Margiela и Louis Vuitton. Позже вместе с братом Гурамом он создал в Париже лейбл Vetements, о котором уже очень скоро заговорили в мире моды, поскольку он в одночасье прославился своим конструктивным дизайном и переосмыслением стиля уличной одежды. В коллекциях Vetements часто проявлялись грузинские мотивы, отсылающие к родине дизайнера и его детству в Сухуми.

С 2015 года Демна стал креативным директором Balenciaga и сумел укрепить бренд в списке наиболее влиятельных и коммерчески успешных мировых домов моды.

Гвасалия прославился своими необычными коллаборациями и сумел неоднократно поразить модных критиков. Чего только стоят кроксы на шпильке, созданные совместно с компанией Crocs.

В декабре 2016 года Демна и его брат Гурам получили награды Британского совета моды — премию The Fashion Awards. Первая была присуждена им в категории International Urban Luxury Brand — за бренд уличной одежды Vêtements. Вторая статуэтка была предназначена лично для Демны как International Ready-to-wear Designer за работу в Balenciaga.

Четыре года назад, в марте 2017-го, Демна был награжден американским "модным Оскаром" – премией CFDA (The Council of Fashion Designers of America). Гурам Гвасалия тоже отмечен. Он стал лучшим "международным бизнес-лидером" в мире моды за коммерческие достижения марки Vetements

В декабре 2018 года Демна Гвасалия был еще раз удостоен премии The Fashion Awards. Он победил в номинации "Лучший дизайнер аксессуаров" (Accessories Designer of the Year).

На этом успехи грузина на мировой fashion-арене не закончились. В 2019 году он попал в рейтинг 50 самых влиятельных людей мира моды британской версии журнала GQ.

Недавно его номинировали на премию Совета модельеров Америки. Среди других претендентов на эту награду Дэниел Ли (Bottega Veneta), Пьерпаоло Пиччоли (Valentino), Миучча Прада и Раф Симонс (Prada), и Симон Порт Жакемю (Jacquemus).

