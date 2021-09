Президентка Грузії нагородила креативного директора Balenciaga родом із Сухумі "Медаллю Честі"

Нагорода була вручена в день падіння міста Сухумі. У цьому місті народився та провів дитинство знаменитий дизайнер Демна Гвасалія, який прославився на весь світ.

40-річний креативний директор французького будинку моди Balenciaga Демна Гвасалія отримав Почесну медаль ("Медаль Честі") з рук президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Нагородження відбулося в Парижі, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

Урочистий захід відбувся 27 вересня, в день, коли в 1993 році місто Сухумі, уродженцем якого є всесвітньо відомий дизайнер, перейшло під контроль абхазьких і північнокавказьких збройних формувань і з тих пір є частиною невизнаної республіки Абхазія.

Гвасалія був удостоєний Почесної медалі за успішну роботу в сфері моди, а також за великий особистий внесок у популяризацію Грузії у світі.

[ + – ] Дизайнер влаштував президентці Грузії Саломе Зурабішвілі екскурсію будинком Balenciaga в Парижі Фото: Новини-Грузія

"Так вийшло, що ця церемонія нагородження відбувається 27 вересня. Це — день падіння Сухумі, який для вас ще важчий, ніж для тих, хто не пройшов через це. День падіння Сухумі — день жалоби для всієї Грузії, наші прапори приспущені, але якщо я сьогодні тут, щоб вручити вам державну нагороду, значить, десь ми вже виграли, раз сьогодні людина з Абхазії змогла домогтися такого успіху і на своєму терені підкорити світ своїм талантом і працею", — зазначила Зурабішвілі, вручаючи нагороду. Вона назвала його "зразком для наступного покоління творчих грузин".

[ + – ] Саломе Зурабішвілі вручає Демні Гвасалії "Медаль Честі"

Демна Гвасалія разом із батьками покинув рідне місто в 1993 році, коли розгорівся збройний конфлікт в Абхазії. Він закінчив державний університет у Тбілісі, а потім став студентом Королівської академії красних мистецтв Антверпена. В останні роки дизайнер живе та працює в Швейцарії.

[ + – ] Саломе Зурабішвілі назвала Гвасалію прикладом для наслідування наступним поколінням творчих грузин Фото: Новини-Грузія

За свою кар'єру Демна встиг побути провідним дизайнером таких іменитих брендів як Maison Margiela і Louis Vuitton. Пізніше разом із братом Гурамом він створив у Парижі лейбл Vetements, про який вже дуже скоро заговорили в світі моди, оскільки він відразу прославився своїми конструктивними дизайнами та переосмисленням стилю вуличного одягу. У колекціях Vetements часто з'являлися грузинські мотиви, що відсилають до батьківщини дизайнера та його дитинства в Сухумі.

З 2015 року Демна став креативним директором Balenciaga і зумів зміцнити бренд у списку найбільш впливових і комерційно успішних світових будинків моди.

Гвасалія прославився своїми незвичайними колабораціями та зумів неодноразово вразити модних критиків. Чого тільки варті крокси на шпильці, створені спільно з компанією Crocs.

У грудні 2016 року Демна та його брат Гурам отримали нагороди Британської ради моди — премію The Fashion Awards. Перша була присуджена їм у категорії International Urban Luxury Brand — за бренд вуличної одягу Vêtements. Друга статуетка була призначена особисто для Демни як International Ready-to-wear Designer за роботу в Balenciaga.

Чотири роки тому, в березні 2017-го, Демна був нагороджений американським "модним Оскаром" — премією CFDA (The Council of Fashion Designers of America). Гурам Гвасалія теж відзначений. Він став кращим "міжнародним бізнес-лідером" у світі моди за комерційні досягнення марки Vetements.

У грудні 2018 року Демна Гвасалія був ще раз удостоєний премії The Fashion Awards. Він переміг у номінації "Кращий дизайнер аксесуарів" (Accessories Designer of the Year).

На цьому успіхи грузина на світовій fashion-арені не закінчилися. У 2019 він потрапив до рейтингу 50 найвпливовіших людей світу моди британської версії журналу GQ.

Нещодавно його номінували на премію Ради модельєрів Америки. Серед інших претендентів на цю нагороду Деніел Лі (Bottega Veneta), П'єрпаоло Піччолі (Valentino), Міучча Прада і Раф Сімонс (Prada) і Симон Порт Жакемю (Jacquemus).

