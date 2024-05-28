"Раби!": парламент Грузії подолав вето президентки на закон про "іноагентів"

У президентки Грузії Саломе Зурабішвілі буде п'ять днів на підписання закону, якщо вона цього не зробить, то його підпише голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Related video

Парламент Грузії 84 голосами подолав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на так званий закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу"). Про це повідомило "Эхо Кавказа".

Спочатку грузинські парламентарі 66 голосами проголосували проти вмотивованих зауважень президентки, а вже потім подолали вето. На боці глави держави виявились лише 4 члени парламенту Грузії.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон у 3-денний термін передається президентці Грузії. Саломе Зурабішвілі в 5-денний термін може підписати й опублікувати його. Якщо вона відмовиться від підписання, закон у 5-денний термін підпише й опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Так, документ може бути опублікований уже в перших числах червня.

Відповідно до закону, протягом двох місяців (до початку серпня) відповідні органи/посадовці мають ухвалити/опублікувати підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

Як стверджують журналісти "Эхо Кавказа", голосування відбулося на тлі масштабної акції противників закону.

"Мітингувальники зібралися біля будівлі парламенту з боку центрального і чорного входів, оскільки бічний вхід до законодавчого органу, з боку вулиці Читадзе, перекрито. Парламентарії покидали парламент під вигуки "раби!".

Нагадаємо, 8 квітня правляча партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала законопроєкт про "іноземних агентів" в парламенті. Перша спроба була ще у березні 2023 року.

1 травня парламент Грузії 83 голосами підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

14 травня грузинський парламент схвалив у остаточному третьому читанні закон про "іноагентів" .