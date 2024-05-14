Попри протести в країні: парламент Грузії остаточно ухвалив закон про "іноагентів"

Попри обіцянки президентки країни ветувати документ, у правлячої партії "Грузинська мрія" є достатньо голосів, щоб його подолати, зазначають журналісти.

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14 травня грузинський парламент схвалив у остаточному третьому читанні закон про "іноагентів" — законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Про це інформує "Ехо Кавказу".

Відомо, що за схвалення пропозиції "Грузинської мрії" проголосували 84 депутати. При цьому на рішення не вплинули протести десятків тисяч громадян країни, а також критика міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше вже обіцяла накласти вето на законопроєкт. Конституція Грузії передбачає, що президент впродовж 10 днів підписує та публікує закон, чи повертає його до парламенту зі своїми зауваженнями. "Грузинська мрія" має достатньо голосів для подолання вето. У разі, якщо після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

Терміни, впродовж яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказано. Скоріше за все, "Мрія" остаточно затвердить закон у середині червня.

При цьому в уряді Грузії заявили, що можуть зважити на "змістовні рекомендації" від західних партнерів згідно з механізмом вето. У відповіді уряду Зурабішвілі зазначила, що не буде брати участі "у жодних маніпуляціях з метою якось ушляхетнити закон". Вона запропонувала парламентській більшості ввести закон у дію з 1 листопада після проведення у жовтні парламентських виборів.

Нагадаємо, що 15 квітня в парламенті Грузії почали обговорювати "закон про іноагентів", проти якого виступає значна кількість громадян. Зокрема на вулиці вийшли багаточисельні критики цієї ініціативи.

Водночас 17 квітня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Брюсселі занепокоєні прийняттям у Грузії закону про "іноагентів", а остаточне рішення матиме негативний вплив на інтеграцію Тбілісі до Євросоюзу.