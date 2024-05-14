Несмотря на протесты в стране: парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"

Несмотря на обещания президента страны ветировать документ, у правящей партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов, чтобы его преодолеть, отмечают журналисты.

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14 мая грузинский парламент одобрил в окончательном третьем чтении закон об "иноагентах" — законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Об этом информирует "Эхо Кавказа".

Известно, что за одобрение предложения "Грузинской мечты" проголосовали 84 депутата. При этом на решение не повлияли протесты десятков тысяч граждан страны, а также критика международных партнеров Грузии. 30 оппозиционеров проголосовали против.

Президент Саломе Зурабишвили ранее уже обещала наложить вето на законопроект. Конституция Грузии предусматривает, что президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон, или возвращает его в парламент со своими замечаниями. "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов для преодоления вето. В случае, если после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в Конституции не указаны. Скорее всего, "Мрия" окончательно утвердит закон в середине июня.

При этом в правительстве Грузии заявили, что могут учесть "содержательные рекомендации" от западных партнеров согласно механизму вето. В ответе правительству Зурабишвили отметила, что не будет участвовать "ни в каких манипуляциях с целью как-то облагородить закон". Она предложила парламентскому большинству ввести закон в действие с 1 ноября после проведения в октябре парламентских выборов.

Напомним, что 15 апреля в парламенте Грузии начали обсуждать "закон об иноагентах", против которого выступает значительное количество граждан. В частности на улицы вышли многочисленные критики этой инициативы.

В то же время 17 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе обеспокоены принятием в Грузии закона об "иноагентах", а окончательное решение будет иметь негативное влияние на интеграцию Тбилиси в Евросоюз.