Парламент Грузії у другому читанні підтримав законопроєкт про "іноагентів" (відео)

Проти документа проголосували лише 23 грузинських парламентаріїв. Фінальне голосування, за словами премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, відбудеться за два тижні.

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Парламент Грузії 83 голосами підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливуʼ, проте це ще не остаточне ухвалення документа. Про це повідомило "Эхо Кавказу".

Голосування відбулось на тлі масових протестів грузин, які вважають законопроєкт калькою на російське законодавство про "іноагентів". У стінах самого парламенту виникла бійка через розгляд документа. По всьому залу відбувались сутички між депутатами від правлячої партії та опозиції.

"Проти" проголосували 23 члени парламенту Грузії.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що фінальне третє голосування проведуть через два тижні. Він також наголосив, що якщо цього не зробити, то Грузії буде складно стати членом ЄС.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла ветувати законопроєкт, якщо його ухвалять у третьому читанні та дистанціювалася від політики правлячої партії.

Що відомо про законопроєкт щодо "іноагентів" та протести у Грузії

8 квітня правляча партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала законопроєкт про "іноземних агентів" в парламенті. Перша спроба була ще у березні 2023 року, проте голосування скасували через масштабні протести та сутички з активістами, які виступили проти його ухвалення. Сам документ практично повністю копіює російське законодавство, а також передбачає ув'язнення за його порушення. У разі ухвалення законопроєкту буде створено спеціальний реєстр "агентів іноземного впливу".

15 квітня в парламенті Грузії почали обговорювати "закон про іноагентів". У великих грузинських містах люди вийшли на мітинги, аналогічні березневим 2023 року. Вони вимагали, щоб влада не ухвалювала такі самі закони, як діють у Росії. Ці протести тривають вже 16 днів, а правоохоронні органи країни навіть застосовували проти мітингувальників сльозогінний газ.

На мітингу 30 квітня деякі учасники акції стверджували, що правоохоронці застосували гумові кулі. Були постраждалі, яким медики надавали першу допомогу на місці.

Нагадаємо, 17 квітня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ухвалення в Грузії закону щодо іноагентів викликає занепокоєння, а остаточне рішення негативно вплине на прогрес стосовно вступу до Євросоюзу.