Модний дім Balenciaga представив "рвані" колготки за 61 тис. грн (фото)

З кожним кампейном бренд, який славився елегантним жіночим одягом, тепер дивує речами з ефектом поношеності.

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Французький модний дім Balenciaga продовжує епатувати публіку речами, які залишають неоднозначне враження. Слідом за рваними худі за $1 660 і светрами, що розлазяться на нитки, за $1 447, бренд представив колготки з ефектом порваних: із дірками та стрілками. Коштують вони $1 490 (61 тис. грн). Відповідна позиція є в каталозі модного дому.

Колготки, які виготовляють в Італії, рекламуються на вебсайті бренду як "технічний трикотаж" з "ефектом рваних виробів і контрастною подвійною тканиною".

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

В обох штанинах прорізано кілька отворів, які доступні як у чорному, так і у світло-бежевому кольорі.

Фото: Balenciaga Фото: Balenciaga

Цілі колготки, без "спецефектів", коштують трохи менш ніж $1 000.

Заснований 1919 року Крістобалем Баленсіагою в іспанському місті Сан-Себастьян, бренд тепер має штаб-квартиру у французькій столиці. Його материнська компанія Kering також володіє такими брендами класу люкс, як Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent і Alexander McQueen.

У 2022 році Balenciaga потрапив у великий скандал через участь дітей у зйомці кампейну. Серед речей, що були в кадрі — сумочки з елементами БДСМ. Зображення кампанії викликали ажіотаж серед батьків у соціальних мережах, які назвали їх "моторошними" і "незручними", а також обурення правозахисних організацій. У ЗМІ піднявся галас, і Демна Гвасалія, грузинський дизайнер і креативний директор французького бренду, змушений був зробити заяву.

Через два тижні після інциденту він перепросив за "неправильний художній вибір" використання дітей у рекламній кампанії, а також сказав, що йому довелося "винести з цього науку, вислухати і взаємодіяти з організаціями із захисту дітей, щоб знати", як він може зробити свій внесок і допомогти".

Раніше Фокус писав, що бренд Balenciaga представив браслет у вигляді рулона скотчу за 3 000 євро.