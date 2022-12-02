Демна Гвасалія зробив першу заяву після скандалу в Balenciaga через фотосесію з дітьми

Дизайнер заявив, що готовий співпрацювати з питань захисту дітей і взяв на себе відповідальність за скандальну рекламну кампанію.

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41-річний грузинський дизайнер і креативний директор французького бренду Balenciaga Демна Гвасалія збереже свою посаду на чолі модного дому після того, як через два тижні нарешті попросив вибачення за скандальну фотосесію, де діти позували в рекламі сумочок з БДСМ-аксесуарами. Гвасалія опублікував заяву, в якій перепросив за "неправильний художній вибір" використання дітей у рекламній кампанії, але дав зрозуміти, що нікуди не подінеться.

"Я хочу особисто попросити вибачення за неправильний художній вибір концепції для кампанії подарунків з дітьми, і я беру на себе відповідальність. Було недоречно, щоб діти рекламували предмети, які не мали до них жодного стосунку. Як би мені іноді не хотілося спровокувати думку своєю роботою, у мене НІКОЛИ не було наміру робити це з такою жахливою темою, як жорстоке поводження з дітьми, яку я засуджую», — пише дизайнер.

Він додав, що йому "взяти з цього урок, вислухати і взаємодіяти з організаціями захисту дітей, щоб знати", як він може зробити свій внесок і допомогти.

"Я прошу вибачення у всіх, кого образили візуальні ефекти, і Balenciaga гарантувала, що буде вжито адекватних заходів не тільки для того, щоб уникнути таких помилок у майбутньому, але й для того, щоб взяти на себе відповідальність за захист благополуччя дітей усіма можливими способами", — запевнив Гвасалія.

[ + – ] Гвасалія обмежив коментарі під своєю заявою Фото: Instagram Demna Gvasalia

До скандалу Демна був улюбленцем індустрії моди і йому приписують збільшення прибутку материнської групи Balenciaga, Kering, на мільярд доларів. Він часто вихвалявся своєю нестримною здатністю "творити", описуючи в недавньому подкасті, як він більше не відчуває необхідності "примушувати індустрію моди розуміти".

"Я більше не думаю про те, щоб індустрія моди зрозуміла, чим я займаюся, я просто роблю це", — сказав він.

Тим часом громадськість не заспокоюється. Багато зірок показово позбавляються речей бренду і закликають притягнути Balenciaga до серйозної відповідальності. Масла у вогонь підлив той факт, що спочатку Balenciaga відреагувала на скандал, пообіцявши подати на продюсерську компанію North Six та фотографа Ніколаса Де Жардена, які організували кампанію. На думку обивателів, бренд намагається перекласти власну провину на інших.

Зокрема Йоланда Хадід заявила: "Як давній та досвідчений член індустрії моди та творчості, я змушена заявити про свою підтримку North Six у її постійній співпраці з Balenciaga. Тривожно бачити, як модний дім свідомо перекладає провину на найняту продюсерську компанію, щоб уникнути відповідальності за власні творчі рішення. Клієнти знаходяться на знімальному майданчику і несуть відповідальність за всі твердження і, що найважливіше, мають останнє слово перед тим, як усі зображення опублікують. Виробництво не створює бачення, а працює, щоб облуговувати клієнтів і втілювати у життя їх бачення, а не робить свій власний внесок — практика, якою давно йдуть бренди".

Кім Кардаш'ян, яка є амбасадоркою бренду, відреагувала на скандал, але не одразу, пояснивши, що консультувалася з командою.

"Як мати чотирьох дітей, я була вражена тривожними знімками. Безпека дітей повинна дотримуватися максимальної уваги, і будь-які спроби нормалізувати жорстоке поводження будь-якого роду з дітьми не повинні мати місця в нашому суспільстві — і крапка", — написала Кардаш'ян у Twitter.

Нагадаємо, Balenciaga представила рекламну кампанію сумочок з елементами БДСМ: бандажами великими сітками та нашийниками із замками. Ці речі тримали маленькі діти в руках. Після першої критики з сайту компанії видалили найпровокативніші знімки.