Демна Гвасалия сделал первое заявление после скандала в Balenciaga из-за фотосессии с детьми

Дизайнер заявил, что готов сотрудничать по вопросам защиты детей, и взял на себя ответственность за скандальную рекламную кампанию.

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41-летний грузинский дизайнер и креативный директор французского бренда Balenciaga Демна Гвасалия сохранит свой пост во главе модного дома после того, как, спустя две недели, наконец извинился за скандальную фотосессию, где дети позировали в рекламе сумочек с БДСМ-аксессуарами. Гвасалия опубликовал заявление, в котором извинился за "неправильный художественный выбор" использования детей в рекламной кампании, но дал понять, что никуда не денется.

"Я хочу лично извиниться за неправильный художественный выбор концепции для кампании подарков с детьми, и я беру на себя ответственность. Было неуместно, чтобы дети рекламировали предметы, которые не имели к ним никакого отношения. Как бы мне иногда ни хотелось спровоцировать мысль своей работой, у меня НИКОГДА не было намерения делать это с такой ужасной темой, как жестокое обращение с детьми, которую я осуждаю", – пишет дизайнер.

Он добавил, что ему "извлечь из этого урок, выслушать и взаимодействовать с организациями по защите детей, чтобы знать", как он может внести свой вклад и помочь".

"Я приношу извинения всем, кого оскорбили визуальные эффекты, и Balenciaga гарантировала, что будут приняты адекватные меры не только для того, чтобы избежать подобных ошибок в будущем, но и для того, чтобы взять на себя ответственность за защиту благополучия детей всеми возможными способами", – заверил Гвасалия.

[ + – ] Гвасалия ограничил комментарии под свои заявлением Фото: Instagram Demna Gvasalia

До скандала Демна был любимцем индустрии моды, и ему приписывают увеличение прибыли материнской группы Balenciaga, Kering, на миллиард долларов. Он часто хвастался своей безудержной способностью "творить", описывая в недавнем подкасте, как он больше не чувствует необходимости "заставлять индустрию моды понимать".

"Я больше не думаю о том, чтобы индустрия моды поняла, чем я занимаюсь, я просто делаю это", – он сказал.

Тем временем общественность не успокаивается. Многие звезды показательно избавляются от вещей бренда и призывают привлечь Balenciaga к серьезной ответственности. Масла в огонь подлил тот факт, что поначалу Balenciaga отреагировала на скандал, пообещав подать на продюсерскую компанию North Six и фотографа Николаса Де Жардена, которые организовали кампанию. По мнению обывателей, бренд старается переложить собственную вину на других.

В частности Иоланда Хадид заявила:"Как давний и опытный член индустрии моды и творчества, я вынужден заявить о своей поддержке North Six в ее постоянном сотрудничестве с Balenciaga. Тревожно видеть, как модный дом сознательно перекладывает вину на нанятую продюсерскую компанию, чтобы избежать ответственности за собственные творческие решения. Клиенты находятся на съемочной площадке и несут ответственность за все утверждения и, что наиболее важно, имеют последнее слово перед тем, как все изображения будут опубликованы. Производство не создает видение, а работает, чтобы обслуживать клиентов и воплощать в жизнь их видение, а не вносить свой собственный вклад – практика, которой давно следуют бренды".

Ким Кардашьян, которая является амбассадором бренда, отреагировала на скандал, но не сразу, пояснив, что консультировалась с командой.

"Как мать четверых детей, я была потрясена тревожными снимками. Безопасность детей должна соблюдаться с максимальным вниманием, и любые попытки нормализовать жестокое обращение любого рода с детьми не должны иметь места в нашем обществе – и точка", – написала Кардашьян в Twitter.

Напомним, Balenciaga представила рекламную кампанию сумочек с элементами БДСМ: бондажами крупными сетками и ошейниками с замками. Эти вещи держали в руках маленькие дети. После первой критики с сайта компании были удалены наиболее провокативные снимки.