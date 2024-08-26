Модный дом Balenciaga представил "рваные" колготки за 61 тыс. грн (фото)

С каждым кампейном бренд, который славился элегантной женской одеждой, теперь удивляет вещами с эффектом поношенности.

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Французский модный дом Balenciaga продолжает эпатировать публику вещами, которые оставляют неоднозначное впечатление. Вслед за рваными худи за $1 660 и разлезающимися на нитки свитерами за $1 447, бренд представил колготки с эффектом порванных: с дырками и стрелками. Стоят они $1 490 (61 тыс. грн). Соответствующая позиция есть в каталоге модного дома.

Колготки, которые производятся в Италии, рекламируются на веб-сайте бренда как "технический трикотаж" с "эффектом рваных изделий и контрастной двойной тканью".

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

В обеих штанинах прорезано несколько отверстий, которые доступны как в черном, так и в светло-бежевом цвете.

Фото: Balenciaga Фото: Balenciaga

Целые колготки, без "спецэффектов", стоят чуть меньше $1 000.

Основанный в 1919 году Кристобалем Баленсиагой в испанском городе Сан-Себастьян, бренд теперь имеет штаб-квартиру во французской столице. Его материнская компания Kering также владеет такими брендами класса люкс, как Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen.

В 2022 году Balenciaga угодил в крупный скандал из-за участия детей в съемке кампейна. Среди вещей, которые были в кадре — сумочки с элементами БДСМ. Изображения кампании вызвали ажиотаж среди родителей в социальных сетях, которые назвали их "жуткими" и "неудобными", а также возмущение правозащитных организаций. В СМИ поднялась шумиха, и Демна Гвасалия, грузинский дизайнер и креативный директор французского бренда, вынужден был сделать заявление.

Через две недели после инцидента он извинился за "неправильный художественный выбор" использования детей в рекламной кампании, а также сказал, что ему пришлось "извлечь из этого урок, выслушать и взаимодействовать с организациями по защите детей, чтобы знать", как он может внести свой вклад и помочь".

Ранее Фокус писал, что бренд Balenciaga представил браслет в виде рулона скотча за 3000 евро.