Бренд Balenciaga представил браслет в виде рулона скотча за 3000 евро

Браслет выглядит, как обычный рулон скотча, и о его брендовости говорит разве что повторяющаяся надпись Balenciaga.

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Бренд Balenciaga представил очередную эпатажную новинку, которая несомненно привлечет внимание любителей необычных аксессуаров, – браслет Gaffer Bangle в виде рулета скотча, стоимость которого составит около 3000 евро, из коллекции осень/зима 2024, пишет Independent. Его заметили на руке одной из моделей.

Браслет, о котором идет речь, выглядит как обычный рулон прозрачной ленты, однако на нем нанесен логотип Balenciaga и "клей".

Интернет-пользователи были потрясены тем, что крупный дом моды просто превратил обычный предмет домашнего обихода в нечто, что должно было стать иронически шикарным аксессуаром. Многим казалось, что бренд продолжает пытаться сделать бедность эстетикой.

"Богатые люди так сильно хотят чувствовать себя бедными", "Balenciaga каждый год выбрасывает ящик для мусора", "Клянусь, весь этот бренд — просто большая внутренняя шутка", – пишут в комментариях.

Это не первый раз, когда бренд превращает обычные повседневные вещи в модный выбор. В 2022 году бренд представил "самый дорогой мешок для мусора в мире" для своей коллекции осень-зима 2022 года. Это произвело впечатление во время шоу, где модели шли сквозь снежную бурю в помещении, сжимая в руках мешки для мусора, что, как сообщается, было вдохновлено грузинским воспитанием креативного директора Демны Гвасалии. Мешочек для мусора из коровьей кожи после выпуска продавался по цене около $1790.

В том же году бренд также выпустил пару рваных и грязных кроссовок стоимостью $1850, что вызвало возмущение.

В ноябре 2022 года модный дом столкнулся с резкой негативной реакцией из-за двух спорных кампаний: одна, в которой дети рекламировали сумки с плюшевыми мишками в стиле БДСМ, и другая, в которой на заднем плане использовались документы SCOTUS, касающиеся законов о детской порнографии.

Говоря с Vogue о сумках с плюшевыми мишками, Гвасалия тогда объяснил, что они "отсылают к культуре панка и DIY, а не к БДСМ". Он добавил, что, поскольку сумки были плюшевыми мишками, имидж-команда бренда обратилась к фотографу Габриэле Галимберти.

"Это была моя большая ошибка. Я не понимал, насколько неуместно было бы помещать эти объекты на изображение и при этом держать ребенка посередине. К сожалению, это была неправильная идея и плохое решение с моей стороны. Нам не следовало показывать детей на изображениях, содержащих предметы, которые не имели к ним отношения и не подходили".

С тех пор модный дом представил свою предосеннюю коллекцию в Лос-Анджелесе, вдохновленную роскошным продуктовым магазином Erewhon. На показе присутствовали такие представители бренда как Ким Кардашьян и Николь Кидман, а также несколько известных лиц.

Ранее Фокус писал, что дом моды Balenciaga презентовал сумочку в виде пакета от чипсов.