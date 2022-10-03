Дом мод Balenciaga презентовал сумочку в виде пакета от чипсов

Ранее известный бренд удивил женским аксессуаром в виде мусорного пакета

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Креативный директор дома мод Balenciaga Демна Гвасалия снова удивил. На днях грузинский дизайнер представил на суд публики клатч, который выглядит точь в точь как пакет от чипсов. Реакция публики в Сети на очередной модный аксессуар была противоречивой: от "Ах, это прелестно!" до "Какой ужас! Мода, вернись!"

Любопытно, что пару месяцев назад Гвасалия пришел на дипломный показ студентов Антверпенской академии, держа в руках пустую пачку из-под чипсов. Многим фешн-обозревателям тогда показалось, что это у Гвасалии такая модная сумка. Но на самом деле это был пакет от чипсов. Но сама идея, видимо, пришлась по душе грузинскому дизайнеру. И вот уже новая модная сумка стала предметом бурных обсуждений в Интернете. Стоимость нового аксессуара пока не сообщается. Любопытно, что не так давно дом Balenciaga продемонстрировал общественности сумку в виде…мусорного пакета!

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