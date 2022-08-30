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Стиль жизни

Школьная мода 2022. Новые тренды и актуальные тенденции

Новая школьная форма 2022
Фото: Getty Images

Сегодня дизайнеры предлагают детям и их родителям большое разнообразие вариантов школьной формы, которого были лишены прежние поколения учеников.

Наступает школьная пора, а это значит, что пришло время для формы или нескольких вариантов формы, которую будут носить дети в наступившем сезоне осень 2022. Говорить отдельно о трендах на школьную моду не принято, ведь каждое учебное заведение стремится упорядочить внешний вид своих учеников в едином стиле. Некоторые школы утверждают сразу несколько версий школьной формы, которую ученики могут носить во время пребывания на уроках и в периоды между ними.

Между тем, стиль преппи — стилизация одежды под школьную форму или идейные отсылки к ней — давно стал модной классикой, в том числе и для взрослых. А черта между настоящей школьной формой, стилизацией под нее или отсылками к ее мотивам стала такой тонкой, что некоторые элементы одежды в стиле преппи школьники могут без колебаний надевать на учебу. К слову, самая яркая киногероиня, которая отдавала предпочтение именно школьному стилю в одежде, это Лейтон Мистер в сериале "Сплетница". Можно сказать, что именно она максимально популяризировала школьные образы и принесла их в массы.

Словом, школьная мода давно существует не только для школьников, и ее влияние на эволюцию модной индустрии вполне ощутимо. Да и современные ученики получили возможность одеваться куда более разнообразно, чем их предшественники 20 лет назад.

Так что же будут носить школьники осенью и зимой 2022-2023 года?

Школьные образы осень 2022 фото
Так выглядит современная версия школьной формы 2022

Оверсайз в тренде

школьная мода, школьная форма
Оверсайз - один из самых удобных вариантов школьной формы 2022

Стоит ли делать акцент на том, что популярный оверсайз проник и в моду для школьников? Наверное, сегодня трудно найти ученицу, которая хотя бы раз не сочетала школьную юбку-плиссе с джемпером или рубашкой оверсайз. Свободный силуэт эффектно сочетается со строгим жилетом, который сможет придать стройности такому модному выбору. Оверсайз удобен и функционален для пребывания на уроках, поэтому, если учебное заведение допускает такую версию формы или ее вариации — этот стиль оптимален.

Школьная форма 2022
Свободный силуэт хорошо сочетается с джемпером или жилетом

Силуэтная форма

Школьная форма 2022
Приталенная или силуэтная форма — отличная альтернатива школьному оверсайзу

Такой вид школьной формы больше подходит ученицам старших классов — собственно, для них он и создан. С одной стороны, эта форма скорее напоминает одежду из офисного дресс-кода, чем вариант для среднего учебного заведения, а с другой — облегающая форма подчеркнет фигуру девочкам, которым этот фактор уже не безразличен.

Форма-трапеция

фото Школьная форма 2022
Трапециевидный силуэт школьной формы 2022

Форма-трапеция идеально подойдет для учениц средних классов, хотя и девочкам в начальной школе такая форма-сарафан в сочетании с белоснежной блузой может прийтись по душе. Вероятно, делать такую форму основным вариантом для учебного заведения не стоит — но как одна из версий одежды для занятий она выглядит вполне неплохо.

Кэжуал форма для мальчиков

Школьная форма для мальчиков 2022
Мальчиков не обошли изменения школьных трендов

Не обошли тренды школьной формы и мужской пол. Сегодня ученикам школы предлагают выбирать между классическим костюмом и вариантом кэжуал, который можно сочетать с хлопоковой сорочкой или с тенниской на пуговицах и воротником-стойкой. К слову, последний вариант становится у подростков все более популярным.

Школьная форма в ретро-стиле

Ретро школьная форма 2022
Ностальгия дизайнеров по школьным временам отражена в создании ретро-вариаций формы

Ностальгия дизайнеров по школьным временам отражена в их стремлении создавать для учениц форму, которая идейно напоминает школьные платья времен Советского Союза — которые в этом плане продолжали традиции гимназий. Школьная классика — это приталенное черное или темно-коричневое платье, декорированное белыми манжетами и воротничком. Впрочем, в современном варианте форма выглядит более эффектно и даже делает отсылку к коктейльным платьям. Стоит ли делать акцент на том, что такую единицу одежды можно носить не только в школу? Такое форменное платье будет эффектно смотреться на дне рождения у друзей и даже на взрослом вечернем мероприятии.

Кэжуал костюм для старшеклассниц

Кэжуал костюм для школы 2022
Старшеклассниц приучают следовать офисному дресс-коду уже в школе

Сегодня старшеклассницам предлагают выбирать между школьной формой и элегантным вариантом кэжуал костюма, который можно сочетать с водолазкой, джемпером или рубашкой из хлопка в любом цветовом решении. Такой костюм не ассоциируется исключительно со школьной формой и предполагает использование в случаях, не связанных с пребыванием в стенах учебного заведения.