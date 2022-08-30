Шкільна мода 2022. Нові тренди й актуальні тенденції

Сьогодні дизайнери пропонують дітям і їхнім батькам велику різноманітність варіантів шкільної форми, якого були позбавлені колишні покоління учнів.

Настає шкільна пора, а це означає, що настав час для форми або кількох варіантів форми, яку носитимуть діти в сезоні 2022, що вже настав. Говорити окремо про тренди на шкільну моду не прийнято, адже кожен навчальний заклад прагне впорядкувати зовнішній вигляд своїх учнів в єдиному стилі. Деякі школи затверджують одразу кілька версій шкільної форми, яку учні можуть носити під час перебування на уроках і в періоди між ними.

Тим часом стиль преппі — стилізація одягу під шкільну форму чи ідейні посилання до нього — давно став модною класикою, зокрема й для дорослих. А риса між справжньою шкільною формою, стилізацією під неї чи відсиланнями до її мотивів стала такою тонкою, що деякі елементи одягу в стилі преппі школярі можуть без вагань одягати на навчання. До речі, найяскравіша кіногероїня, яка віддавала перевагу саме шкільному стилю в одязі, — це Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка". Можна сказати, що саме вона максимально популяризувала шкільні образи та принесла їх у маси.

Словом, шкільна мода давно існує не тільки для школярів, і її вплив на еволюцію модної індустрії цілком відчутний. Та й сучасні учні отримали можливість одягатися значно різноманітніше, ніж їхні попередники 20 років тому.

То що ж носитимуть школярі восени та взимку 2022-2023 року?

[ + – ] Такий вигляд має сучасна версія шкільної форми 2022

Оверсайз у тренді

[ + – ] Оверсайз — один із найзручніших варіантів шкільної форми 2022

Чи варто наголошувати на тому, що популярний оверсайз проник і в моду для школярів? Напевно, сьогодні важко знайти ученицю, яка хоча б раз не поєднувала шкільну спідницю-плісе із джемпером чи сорочкою оверсайз. Вільний силует ефектно поєднується зі строгим жилетом, який зможе надати стрункості такому модному вибору. Оверсайз зручний і функціональний для перебування на уроках, тому якщо навчальний заклад допускає таку версію форми або її варіації — цей стиль оптимальний.

[ + – ] Вільний силует добре поєднується з джемпером або жилетом

Силуетна форма

[ + – ] Приталена або силуетна форма — чудова альтернатива шкільному оверсайзу

Такий вид шкільної форми найбільше підходить ученицям старших класів — власне, для них він і створений. Із одного боку, ця форма скоріше нагадує одяг із офісного дрес-коду, ніж варіант для середнього навчального закладу, а з іншого, — обтисла форма підкреслить фігуру дівчаткам, яким цей фактор уже не байдужий.

Форма-трапеція

[ + – ] Трапецієподібний силует шкільної форми 2022

Форма-трапеція ідеально підійде для учениць середніх класів, хоча й дівчаткам у початковій школі така форма-сарафан у поєднанні з білою блузою може прийтися до душі. Ймовірно, робити таку форму основним варіантом для навчального закладу не варто, але як одна з версій одягу для занять вона має непоганий вигляд.

Кежуал форма для хлопчиків

[ + – ] Хлопчиків не оминули зміни шкільних трендів

Не оминули тренди шкільної форми й чоловічу стать. Сьогодні учням школи пропонують вибирати між класичним костюмом і варіантом кежуал, який можна поєднувати з бавовняною сорочкою або з теніскою на ґудзиках і коміром-стійкою. До речі, останній варіант стає в підлітків дедалі популярнішим.

Шкільна форма в ретро-стилі

[ + – ] Ностальгія дизайнерів зі шкільних часів відображена в створенні ретро-варіацій форми

Ностальгія дизайнерів зі шкільних часів відображена в їхньому прагненні створювати для учениць форму, яка ідейно нагадує шкільні сукні часів Радянського Союзу, які продовжували традиції гімназій. Шкільна класика — це приталена чорна або темно-коричнева сукня, декорована білими манжетами та комірцем. Утім, у сучасному варіанті форма має ефектніший вигляд і навіть робить відсилання до коктейльних суконь. Чи варто наголошувати на тому, що таку одиницю одягу можна носити не тільки в школу? Така формена сукня матиме ефектний вигляд на дні народження в друзів і навіть на дорослому вечірньому заході.

Кежуал костюм для старшокласниць

[ + – ] Старшокласниць привчають слідувати офісному дрес-коду вже в школі

Сьогодні старшокласницям пропонують вибирати між шкільною формою та елегантним варіантом кежуал костюма, який можна поєднувати з водолазкою, джемпером чи сорочкою з бавовни в будь-якому кольоровому рішенні. Такий костюм не асоціюється виключно зі шкільною формою та передбачає використання у випадках, не пов'язаних із перебуванням у навчальному закладі.