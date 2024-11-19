В 2025 году все украинские школьники должны питаться бесплатно, — Зеленский

С 1 октября этого года ученики начальных получают бесплатное одноразовое питание в школах. На реализацию этой инициативы правительство выделило 2 миллиарда гривен.

В 2025 году все украинские школьники должны быть обеспечены бесплатным питанием. Соответствующее поручение Кабинету министров дал президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства рассказал во время выступления в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

"В этом году мы ввели для всех украинских детей с первого по четвертый класс школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников", — сказал президент.

Также Зеленский отметил важность безопасности в учебных заведениях, прежде всего в школах по всей стране.

"Полицейский в школе — обязательно. Полицейский в обществе — обязательно. Люди должны видеть и знать, кто гарантирует им и их детям безопасность", — отметил он.

В рамках пункта безопасности "Плана устойчивости", который был представлен Зеленским в парламенте, на входах в школы и другие образовательные учреждения, общественные здания должны быть установлены рамки металлоискателей. Чиновники, областная власть и местное самоуправление должны представить четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности украинцев.

Напомним, 4 октября Минобразования сообщило о введении бесплатного питания для учащихся начальных классов на 2024 год. Из бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые передали местным общинам в форме субвенции.

8 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал с 1 января 2025 года ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате педагогов в размере 1000 гривен. С сентября эту выплату планируют увеличим до 2000 грн.