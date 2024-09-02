Сын Алхим и дочери супругов Мирошниченко: кто из звездных детей пошли в этом году в 1 класс (фото)

Праздник Первого звонка в этом году в Украине пришелся на понедельник, 2 сентября. Именно с понедельника начинается новый учебный год во всех школах Украины.

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В этот день в школу идут не только школьники и учителя, но и их родители, чтобы разделить приятные эмоции и поздравить с началом нового учебного года. По случаю Дня знаний Фокус подготовил подборку фотографий детей звездных родителей, которые сегодня впервые пошли в школу.

В первый класс в этом году отправила своего сына Михаила актриса Анна Кошмал известная ролью в сериале "Сваты". 29-летняя мамочка поделилась кадрами с торжественной линейки, которые прокомментировала словами: "Ну все... пошел наш ребенок в первый класс".

Анна Кошмал о сыне в 1 классе

В первый класс в этом году пошел и самый старший сын певицы Светланы Тарабаровой, Иван. Радостное видео с сыном певица опубликовала у себя на странице в Инстаграм и подписала словами: "Сын, это твой первый класс и первый звонок. Трудно не плакать, но это слезы радости, мы невероятно гордимся тобой! Наверное это неслучайно, что среди различных направлений в школе, ты выбрал именно Archikids — они разрушают, а мы отстроим! Наши дети вырастут сильнее и умнее нас, неизменной останется только наша любовь. P.S.: твои заплаканные родители)".

В первый класс отправили своих дочерей Мию и Ангелину Тимур и Инна Мирошниченко. Видео с празднований пара опубликовала у себя на странице в Инстаграм. В частности, в первый класс пошла родная дочь супругов, а также названная дочь, которую они в этом году удочерили. Кроме этого, супруги имеют еще двух сыновей Марка и Марселя, которые ходят в садик.

В первый класс пошел и сын скандальной блогерши из Днепра Анны Алхим. В этом году она повела в первый класс своего сына Владимира.

"1 класс. Закончилась лафа для всех. Господи, спасибо за прекрасные и беззаботные 32 года моей жизни", — в шутку написала блогерша.

Напомним, ранее мы писали, каким был день знаний у звездных детей.

Кроме этого, Фокус писал, какими были в школьные годы украинские звезды.