Син Алхім та доньки подружжя Мірошниченко: хто з зіркових дітей пішли цьогоріч до 1 класу (фото)

Свято Першого дзвінка цьогоріч в Україні припав на понеділок, 2 вересня. Саме з понеділка розпочинаєця новий начвальний рік в усіх школах України.

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У цей день до школи йдуть не лише школярі та вчителі, а й їх батьки, щоб розділити приємні емоції та привітати з початком нового навчального року. З нагоди Дня знань Фокус підготував підбірку фотографій дітей зіркових батьків, які сьогодні вперше пішли до школи.

До першого класу цьогоріч відправила свого сина Михайла акторка Анна Кошмал відома роллю в серіалі "Свати". 29-річна матуся поділилася кадрами з урочистої лінійки, які прокоментувала словами: "Ну все… пішла наша дитина в перший клас".

Анна Кошмал про сина в 1 класі

До першого класу цьогоріч пішов і найстарший син співачки Світлани Тарабарової, Іван. Радісне відео з сином співачка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм і підписала словами: "Сину, це твій перший клас і перший дзвоник. Важко не плакати, але це сльози радості, ми неймовірно пишаємось тобою! Напевно це невипадково, що серед різних напрямків в школі, ти обрав саме Archikids — вони руйнують, а ми відбудуємо! Наші діти виростуть сильнішими і розумнішими за нас, незмінною залишиться тільки наша любов. P.S.: твої заплакані батьки)".

До першого класу відправили своїх доньок Мію та Ангеліну Тимур та Інна Мірошниченко. Відео зі святкувань пара опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм. Зокрема, до першого класу пішла рідна донька подружжя, а також названа донька, яку вони цьогоріч вдочерили. Крім цього, подружжя має ще двох синів Марка та Марселя, які ходять до садочка.

До першого класу пішов і син скандальної блогерки з Дніпра Анни Алхім. Цьогоріч вона повела до першого класу свого сина Володимира.

"1 клас. Закінчилась лафа для всіх. Господи, дякую за прекрасні та безтурботні 32 роки мого життя", — жартома написала блогерка.

Нагадаємо, раніше ми писали, яким був день знань у зіркових дітей.

Крім цього, Фокус писав, якими були в шкільні роки українські зірки.