Донька Полякової, син Джеджули та діти Решетніків: яким був день знань у зіркових дітей (фото)

Цьогоріч навчальний рік в Україні починається з понеділка, 2 вересня. Саме сьогодні школярі знову повернулися за парти. На них чекає новий навчальний рік.

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Сьогодні, 2 вересня, в усіх школах України, які мають змогу працювати, пролунав перший дзвінок, який символізував початок нового навчального року. Це третій рік поспіль, які українські школярі розпочинають в умовах повітряних тривог, постійних звуків серен та уроків в укриттях. Попри складні часи у державі діти продовжують здобувати знання. Світлинами зі святкувань Першого дзвінка поділилися і зіркові батьки українських школярів.

До школи в столиці пішов і син шоумена та телеведучого Андрія Джеджули, Даніель, який народився у стосунках зі співачкою Сантою Дімопулос. Раніше хлопець жив за кордоном з мамою, однак цьогоріч, вочевидь захотів жити з батьком.

"У нас вже тиждень навчання! Але будемо як всі! Ну понеслось! Сина! З Богом! Не знаю як ви дорослі, а я б ніколи не хотів знову у школу, в Універ з радістю, ще б по колу рази з два сходив би! Батьки і учні, вітаю вас! Всім терпіння!", — написав Джеджула.

Світлинами єдиного сина Тимура, який цьогоріч вже пішов до 5 класу, поділилася і співачка Альона Омаргалієва. Хлопчик народився у шлюбі з іншим артистом Тамерланом, який нині служить на фронті. Співачка також показала свої фото зі школи на яких видно, що син дуже схожий на неї.

Світлинами зі школи поділився і зірковий татусь Дмитро Монатік, який цьогоріч з дружиною Іриною повели до школи двох синів — Платона і Данила. Крім цього, відомо, що пара в очікуванні вже третьої дитини. Сам же артист написав під фото: "Всіх вітаю з початком нового навчального року! Бажаю всім терпіння та спокою!"

До школи повів своїх доньок — Алісу і Лоліту, телеведучий Анатолій Анатоліч. Шоумен має ще і сина, який поки ходить до садочка.

"Дякую силам оборони за можливість нашим дітям відвідувати школу. З розумінням реалій, але з оптимізмом і вірою в майбутнє. Цінність просто бути в своїй школі зараз неймовірна. Навчатися, працювати, захищати, жити", — підписав святкові фото з доньками та дружиною Анатоліч.

До другого класу пішов син зіркової пари — телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої, Іван. Світлинами у себе на сторінці поділилася Катерина, які підписала словами "Ми вже в другий клас! Вітаємо всіх першачків і всіх хто сьогодні пішов до школи попри важку ніч Діти, ви будете краще за нас всіх і ви житимете в найкращій країні світу і розбудовуватимете Україну для своїх дітей!".

Зауважимо, що родина має ще одного сина Данила, якому тільки 3 роки.

До школи відправили своїх трьох синів і родина телеведучого Григорія Решетніка. Зокрема, мова йде про Івана, Дмитра та Олександра.

"Цей момент настав — усі наші сини тепер школярі. Вітаємо всіх дітей і батьків з новим навчальним роком! Нехай він стане переможним для нашої країни", — написав Григорій Решетнік під фото з синами.

Вочевидь наймолодший син Решетніків, Сашко, якому тільки 4 роки, ходитиме до садочка.

До школи в Україні повернулася і 12-річна донька співачки Олі Полякової, Аліса, яка два роки навчалася в Лондоні.

"Закінчилося море сліз) щастя повернулося! Мрія збулася! Аліса в своїй школі (до речі, яку ненавиділа до війни), все визнається в порівнянні)) давай дитинко, ти обіцяла вчитися краще за всіх!", — написала Полякова.

Родина співаків Тараса Тополі та Олени Тополі також відвели своїх двох синів — Марка та Романа до школи.

"Пролунав галасливий дзвіночок, сонечко світило ніжно, посмішки, вірші і танці… Ніщо не в силах зламати дух, наснагу і розвиток! Усіх з початком нового навчального року і успіхів у ньому!", — написала під святковими фото Олена.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими були в шкільні роки українські зірки.