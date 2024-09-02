Дочь Поляковой, сын Джеджулы и дети Решетников: каким был день знаний у звездных детей (фото)

В этом году учебный год в Украине начинается с понедельника, 2 сентября. Именно сегодня школьники снова вернулись за парты. Их ждет новый учебный год.

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Сегодня, 2 сентября, во всех школах Украины, которые могут работать, прозвучал первый звонок, который символизировал начало нового учебного года. Это третий год подряд, которые украинские школьники начинают в условиях воздушных тревог, постоянных звуков серен и уроков в укрытиях. Несмотря на сложные времена в государстве дети продолжают получать знания. Фотографиями с празднования Первого звонка поделились и звездные родители украинских школьников.

В школу в столице пошел и сын шоумена и телеведущего Андрея Джеджулы, Даниэль, который родился в отношениях с певицей Сантой Димопулос. Ранее парень жил за границей с мамой, однако в этом году, очевидно захотел жить с отцом.

"У нас уже неделя обучения! Но будем как все! Ну понеслось! Сын! С Богом! Не знаю как вы взрослые, а я бы никогда не хотел снова в школу, в Универ с радостью, еще бы по кругу раза с два сходил бы! Родители и ученики, поздравляю вас! Всем терпения!", — написал Джеджула.

Фотографиями единственного сына Тимура, который в этом году уже пошел в 5 класс, поделилась и певица Алена Омаргалияева. Мальчик родился в браке с другим артистом Тамерланом, который сейчас служит на фронте. Певица также показала свои фото из школы на которых видно, что сын очень похож на нее.

Фотографиями из школы поделился и звездный папаша Дмитрий Монатик, который в этом году с женой Ириной повели в школу двух сыновей — Платона и Даниила. Кроме этого, известно, что пара в ожидании уже третьего ребенка. Сам же артист написал под фото: "Всех поздравляю с началом нового учебного года! Желаю всем терпения и спокойствия!"

В школу повел своих дочерей — Алису и Лолиту, телеведущий Анатолий Анатолич. Шоумен имеет еще и сына, который пока ходит в садик.

"Спасибо силам обороны за возможность нашим детям посещать школу. С пониманием реалий, но с оптимизмом и верой в будущее. Ценность просто быть в своей школе сейчас невероятная. Учиться, работать, защищать, жить", — подписал праздничные фото с дочерьми и женой Анатолич.

Во второй класс пошел сын звездной пары — телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей, Иван. Фотографиями у себя на странице поделилась Екатерина, которые подписала словами "Мы уже во второй класс! Поздравляем всех первоклашек и всех кто сегодня пошел в школу несмотря на тяжелую ночь Дети, вы будете лучше нас всех и вы будете жить в лучшей стране мира и будете развивать Украину для своих детей!".

Заметим, что семья имеет еще одного сына Даниила, которому только 3 года.

В школу отправили своих трех сыновей и семья телеведущего Григория Решетника. В частности, речь идет об Иване, Дмитрии и Александре.

"Этот момент настал — все наши сыновья теперь школьники. Поздравляем всех детей и родителей с новым учебным годом! Пусть он станет победным для нашей страны", — написал Григорий Решетник под фото с сыновьями.

Очевидно самый младший сын Рештников, Саша, которому только 4 года, будет ходить в садик.

В школу в Украину вернулась и 12-летняя дочь певицы Оли Поляковой, Алиса, которая два года училась в Лондоне.

"Закончилось море слез) счастье вернулось! Мечта сбылась!Алиса в своей школе (кстати, которую ненавидела до войны), все признается в сравнении)) давай детка, ты обещала учиться лучше всех!", — написала Полякова.

Семья певцов Тараса Тополи и Елены Тополи также отвели своих двух сыновей — Марка и Романа в школу.

"Прозвучал шумный колокольчик, солнышко светило нежно, улыбки, стихи и танцы... Ничто не в силах сломить дух, воодушевление и развитие! Всех с началом нового учебного года и успехов в нем!", — написала под праздничными фото Елена.

Напомним, ранее мы писали, какими были в школьные годы украинские звезды.