Анатолич, MamaRika, Виталий Козловский и другие: какими были в школьные годы украинские звезды (фото)

Первое сентября для каждого особенный праздник со своими воспоминаниями. Представители украинского шоубизнеса поделились Фокусом своими воспоминаниями из школы.

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Праздник первого звонка всегда наполнен своим вайбом и приятными воспоминаниями. Это день, который обязательно запечатлеется в памяти, ведь школьные годы, это самый беззаботный период, воспоминания из которого греют душу. По случаю 1 сентября специально для Фокуса представители украинского шоу-бизнеса поделились своими школьными фото и рассказали свои воспоминания об этом дне.

Виталий Козловский

Виталий Козловский в школьные годы Фото: Прес-служба

Певец Виталий Козловский рассказал, что окончил специализированную школу №69 во Львове. Всегда был активным организатором школьных праздников, за что был любимцем учителей, они готовы были закрыть глаза на иногда невыученные уроки.

"Не могу сказать, что любил учиться. Но сейчас, общаясь по службе со столькими людьми, понимаю, насколько важно образование и базовые знания", — признался артист.

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич в школе Фото: Прес-служба

Телеведущий Анатолий Анатолич вспомнил, как каждый год на 1 сентября вместе с мамой собирал полевые цветы для учительницы, ведь у них не было средств, чтобы приобрести их в магазинов.

"Мои воспоминания о первом сентября связаны с шерстяной формой, в которой мне было ну очень жарко. С букетом полевых цветов, которые мы с мамой просто собрали в поле, потому что не было средств на букет из магазина и школьным большим стадионом, который был покрыт щебенкой. И счастливый я. Это была Криворожская 72-я школа на бывшей площади Артема, в которой прошли следующие пять лет моей школьной жизни", — рассказал Анатолич.

Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева в школе Фото: Прес-служба

Певица Алена Омаргалиева вспомнила, как в этот день родители всегда водили ее с сестрой в парк по случаю празднования.

"У меня очень теплые воспоминания о школе, особенно начальной. Помню, что для нас с сестрой 1 сентября всегда было большим праздником. В этот день мы с родителями ходили в парк в Черкассах, ели мороженое и вместе провожали лето", — рассказала певица.

SOWA

SOWA в школьные годы Фото: Прес-служба

Певица SOWA вспомнила романтику подготовки к школе, как всегда в ожидании готовилась к первой неделе в школе и покупала в магазинах всю необходимую канцелярию.

"Первое сентября всегда сопровождало ощущение, что этой осенью все будет как будто впервые! Как будто с чистого листа. Я обожала готовиться к школе: писать длинные списки разнообразной канцелярии, которая бы поощряла меня учиться усерднее, а затем ходить по магазинам и покупать ее. Этот праздник ассоциируются с тем самым утром, когда за моим окном на весь район звучит всем знакомая мелодия звонка. С вышиванками и букетами цветов, которые ты с самого утра покупаешь для учителей. Ты снова встречаешь своих одноклассников на линейке, а затем первом торжественном уроке. Открываешь свой новый дневник, и заполняешь первую неделю обучения, а там еще куча белых незаполненных листов, которые еще ждут тебя впереди", — поделилась певица.

Дима ПРОКОПОВ

Dima PROKOPOV в школьные годы Фото: Прес-служба

Певец Dima PROKOPOV вспоминает, что на 1 сентября всегда был на сцене, ведь ему выпала честь быть ведущим.

"Всегда помню период за две недели до первого сентября. Мы ехали, покупали все к школе: спортивный костюм, рюкзак, тетради и канцелярию. Но именно 1 сентября для меня ассоциируется всегда со сценой, потому что я, начиная с пятого класса, был ведущим и с директором школы вел линейку. Я всегда тщательно изучал сценарий, готовился, и именно моим голосом в школе начиналась праздничная линейка. И, конечно, сейчас эти моменты вспоминаются с такой ностальгией, потому что это был беззаботный период. Поэтому, когда я общаюсь с детьми и они говорят, что не хотят учиться, не хотят идти в школу, я говорю им: "Цените эти моменты, потому что потом будете со слезами вспоминать свое детство". И это очень ценные моменты. Мне сейчас жаль, что дети вынуждены прерывать уроки из-за тревоги, что дети учатся во время войны. Поэтому очень хочется, чтобы каждый ребенок чувствовал настоящий настоящий праздник 1 сентября", — отметил певец.

МамаРика

MamaRika в школьные годы Фото: Прес-служба

Певица MamaRika призналась, что ее праздник первого звонка также ассоциируется со сценой, ведь все школьные годы она в этот день она пела на праздничной линейке.

"1 сентября у меня всегда ассоциируется с тем, как я пела на тех всех первых звонках. Кто-то отдыхал, а кто-то пахал. Вот я всегда пела. На самом деле в этом была какая-то магия, какая-то своя романтика. Особенно запомнился первый звонок 11 класса, когда мы уже понимали, что это последний год. У меня был дружный класс и я просто прорыдала всю песню пока пела, потому что понимала, что это последний год вместе. Это очень как-то щемяще. В принципе школа — это время очень крутое, беззаботное и легкое. Я сейчас чем дальше, тем больше возвращаюсь мыслями в тот период. Сейчас ностальгия особенно чувствуется, когда ты в молодом возрасте и у тебя есть свои дети", — рассказала певица.

Тимофей Музычук

Тимофей Музычук в школьные годы Фото: Прес-служба

Сопилкам группы "Kalush Orchestra" Тимофей Музычук вспомнил каким его было школьная жизнь, когда еще не было никаких телефонов. Чтобы как-то развлечься, парни придумывали, чем заняться.

"Поскольку я рос в деревне, то детство у меня было очень ярким. Когда у нас не было телефонов, постоянно чем-то себя занимали, например в школе на каждой перемене в основном сразу бежали в спортзал или турники, за пределами школы встречались с друзьями, чтобы сыграть в разные игры. Еще вспоминается как ходил в музыкальную школу, с которой началась моя карьера и первые выезды на концерты и за границу. Также приятно вспоминать летние лагеря, где всегда находились новые друзья. Всегда приятно вспоминать свое детство", — поделился воспоминаниями Тимофей.

Марина Аристова

Марина Аристова в школьные годы Фото: Прес-служба

Инфлюенсерка и бизнес-леди Марина Аристова призналась, что шла в школу с волнением, ведь боялась, что из-за фамилии над ней будут смеяться сверстники. Однако, ее страхи не оправдались и она поняла, что школа — это второй дом.

"1 сентября для меня всегда было днем смешанных чувств. Это был праздник, наполненный ожиданием и тревогой, радостью и страхом. Я помню свой красный рюкзачок, с которым прошла все 10 лет школы. Но первый день был нелегким. Я стеснялась своей фамилии — Дурицкая. Волновалась, как меня будут воспринимать одноклассники, будут ли они шутить над моей фамилией, примут ли меня в свой коллектив. Поэтому казалось, что школа — это не то место, куда я хотела бы возвращаться каждый день. Но со временем все изменилось. Школа стала вторым домом, а одноклассники — друзьями, с которыми не хотелось расставаться", — вспомнила Марина Аристова.

Саша Таб

Саша Таб в школьные годы Фото: Прес-служба

Музыкант Саша Таб признается, что иногда ему снятся воспоминания из школьной жизни. Он вспоминает, как в 8 классе плакал от понимания, что скоро школа закончится и начнется взрослая жизнь.

"Иногда мне снится школа, а именно школьный хор, в котором я пел с первого по восьмой класс, как я плачу от того, что я не хочу взрослеть, что я хочу остаться ребенком. Первое сентября — классный праздник, потому что не надо идти на уроки. И первое сентября всегда у нас ассоциировалось со встречей с одноклассниками после долгой разлуки, после каникул. И это было всегда весело, и что не надо идти на уроки", — поделился воспоминаниями Александр.

Натали Солоник

Натали Солоник в школьные годы Фото: Прес-служба

Ведущая проекта "Ближе к звездам" Натали Солоник рассказала, как мечтала нести школьный звонок на 1 сентября, однако ее желание так и не осуществилось.

"В младших классах я очень хотела нести школьный звонок — это была моя мечта, которая не осуществилась (смеется — ред.). Я всегда сидела на первой парте напротив учителя, потому что была достаточно громким ребенком, который постоянно крутился и отвлекался. Но благодаря первой парте я достаточно хорошо училась. В 7 классе на 1 сентября я после отдыха с родителями вернулась с довольно большой шишкой на лбу и попросила своих подруг сделать вид, что они ее не видят. А они, будучи очень "добрыми" девочками, специально начали выкрикивать с просьбой показать свой лоб. Неприятная история, но думаю, что такие дети были в каждом классе", — вспомнила телеведущая.

Иван Люленов

Иван Люленов в школьные годы Фото: Прес-служба

Актер и юморист Иван Люленов признался, что 1 сентября он вспоминает, как что-то очень стрессовое и неинтересное.

"Надо было искать цветы, чтобы подарить учителю, а в нашем селе цветы не покупали — просто искали у соседей. Если сосед позволит, хорошо, если нет, то ищешь у другого. Учителю повезло, если у твоих соседей хорошие цветы. Потом приходилось долго стоять с этими цветами и слушать все стихи, которые рассказывали школьники. Еще хуже, если и самому надо было выступать. Несколько раз из-за жары школьники даже падали на землю. В общем, этот весь праздник мне не очень нравился, но сам факт окончания лета и начала нового учебного года всегда радовал. Осень — мое любимое время года", — пояснил юморист.

Игорь Целип

Игорь Целип в школьные годы Фото: Прес-служба

Певец Игорь Целип рассказал, что его воспоминания о первом сентября всегда радостные и волнующие. Ведь на каждое первое сентября в школе был праздничный концерт, на котором он пел.

"Это было всегда особое ощущение — стоять на сцене перед одноклассниками, учителями и родителями. В старших классах, кроме пения, я еще был ведущим, поэтому для меня этот праздник всегда был не только волнующим, но и очень ответственным. Школьные годы были очень веселыми, хотя нас в классе было всего пятеро. Мы всегда придумывали какие-то квесты и развлечения, часто ездили на спектакли в Тернополь. После спектакля мы все вместе шли в какую-то пиццерию, и эти моменты, пожалуй, запомнились нам больше, чем сам спектакль. Вообще, я вспоминаю школьные годы с большой теплотой в сердце", — заявил артист.

Оля Гончаренко

Оля Гончаренко в школьные годы Фото: Прес-служба

Бизнес-коуч Оля Гончаренко призналась, что на 1 сентября всегда испытывала волнение.

"Мы шли вместе с сестрой-близняшкой Юлей, и я хорошо помню, как мы сели за парты впервые. Это было очень ответственно и одновременно немного страшно. Наш первый класс был при садике, и я четко помню, как нам поставили те маленькие парты. Когда мне дали букварь, я открывала его не из страха — я уже перечитала его вдоль и поперек до этого. На тот момент я уже знала все буквы и умела считать. Мы с Юлей еще перед школой хорошо подготовились: знали все буквы, хорошо считали. Благодаря этому мы с сестрой были отличницами вплоть до четвертого класса, стали примером для других учеников. Я также помню, что мама завела нас в школу только на первое сентября. Все остальные дни мы ходили сами, хотя дорога была далекая — несколько километров. Никто нас не забирал, и это сразу открыло для нас какую-то взрослую жизнь. Помню, как мама сделала нам прически, нагладила бантики, и мы были в аккуратных блузочках и школьной форме. Это все давало ощущение ответственности: детство почти закончилось, и начинается новый этап — школа. В классе было много учеников, где-то 35 человек. Я сразу села на первую парту, потому что знала, что мне надо сидеть впереди. Наша первая учительница сразу нас полюбила и мы с Юлей, кажется, стали ее правой и левой рукой. Мы помогали ей в классе, подтягивали слабых учеников, помогали с различными заданиями, в том числе и с классной доской. Это все делало нас частью школьной жизни, которая стала важной частью нашего детства", — вспомнила коуч.

Виталик Дужик

Виталий Дужик в школьные годы Фото: Прес-служба

Музыкант Виталик Дужик признался, что для него в воспоминаниях школа — это борьба за индивидуальность.

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