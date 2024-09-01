Церковный календарь на 1 сентября 2024 года: что сегодня нельзя делать

В этот день православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Сегодня нельзя путешествовать и подметать полы.

Related video

Что случилось 1 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Симеон родился после долгих молитв его матери, которая поклялась отдать ребенка на служение Господу. В юности Симеон остался сиротой, а после увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столпе. Он отчаянно боролся с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За это Симеон получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.

Также 1 сентября – День знаний.

Что нельзя делать 1 сентября:

путешествовать;

подметать полы;

обсуждать других людей.

Народные приметы и поверья:

южный ветер – к хорошему урожаю овса;

сегодняшняя погода показывает, какой будет вся осень;

утренний туман — к снежной зиме.

День ангела празднуют:

Андрей, Николай, Тимофей.

Родились 1 сентября:

1996 год — Зендея, американская актриса, певица, танцовщица и модель.

Также в этот день:

1819 год — впервые ставят на сцене Полтавского театра пьесу Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";

1859 год — открывают вспышки на Солнце;

1898 год — первый учебный день в Киевском политехническом институте;

1964 год — в Киеве открывают первый в Украине широкоформатный кинотеатр: "Украина";

1939 год — нападением Германии на Польшу начинается Вторая мировая война в Европе;

2006 год — в Крыму начинает работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года