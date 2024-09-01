Церковный календарь на 1 сентября 2024 года: что сегодня нельзя делать
В этот день православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Сегодня нельзя путешествовать и подметать полы.
Что случилось 1 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Симеон родился после долгих молитв его матери, которая поклялась отдать ребенка на служение Господу. В юности Симеон остался сиротой, а после увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столпе. Он отчаянно боролся с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За это Симеон получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.
Также 1 сентября – День знаний.
Что нельзя делать 1 сентября:
- путешествовать;
- подметать полы;
- обсуждать других людей.
Народные приметы и поверья:
- южный ветер – к хорошему урожаю овса;
- сегодняшняя погода показывает, какой будет вся осень;
- утренний туман — к снежной зиме.
День ангела празднуют:
Андрей, Николай, Тимофей.
Родились 1 сентября:
1996 год — Зендея, американская актриса, певица, танцовщица и модель.
Также в этот день:
1819 год — впервые ставят на сцене Полтавского театра пьесу Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";
1859 год — открывают вспышки на Солнце;
1898 год — первый учебный день в Киевском политехническом институте;
1964 год — в Киеве открывают первый в Украине широкоформатный кинотеатр: "Украина";
1939 год — нападением Германии на Польшу начинается Вторая мировая война в Европе;
2006 год — в Крыму начинает работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года