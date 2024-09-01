Церковний календар на 1 вересня 2024 року: що сьогодні не можна робити
Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Сьогодні не можна подорожувати і підмітати підлогу.
Що сталося 1 вересня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Симеон народився після довгих молитов його матері, яка присягнулася віддати дитину на служіння Господу. В юності Симеон залишився сиротою, а потім побачив видіння, після якого пішов у монастир і подвизався на стовпі. Він відчайдушно боровся з гріховними думками, спокусами і пристрастями, перебуваючи весь час у молитві. За це Симеон отримав від Господа дар чудотворення і прозорливості.
Також 1 вересня — День знань.
Що не можна робити 1 вересня:
- подорожувати;
- підмітати підлогу;
- обговорювати інших людей.
Народні прикмети та повір'я:
- південний вітер — до гарного врожаю вівса;
- сьогоднішня погода показує, якою буде вся осінь;
- ранковий туман — до сніжної зими.
День ангела святкують:
Андрій, Микола, Тимофій.
Народилися 1 вересня:
1996 рік — Зендея, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.
Також цього дня:
1819 рік — уперше ставлять на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка";
1859 рік — відкривають спалахи на Сонці;
1898 рік — перший навчальний день у Київському політехнічному інституті;
1964 рік — у Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";
1939 рік — нападом Німеччини на Польщу починається Друга світова війна в Європі;
2006 рік — у Криму починає працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.
Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2024 року