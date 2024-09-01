Церковний календар на 1 вересня 2024 року: що сьогодні не можна робити

Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Сьогодні не можна подорожувати і підмітати підлогу.

Related video

Що сталося 1 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Симеон народився після довгих молитов його матері, яка присягнулася віддати дитину на служіння Господу. В юності Симеон залишився сиротою, а потім побачив видіння, після якого пішов у монастир і подвизався на стовпі. Він відчайдушно боровся з гріховними думками, спокусами і пристрастями, перебуваючи весь час у молитві. За це Симеон отримав від Господа дар чудотворення і прозорливості.

Також 1 вересня — День знань.

Що не можна робити 1 вересня:

подорожувати;

підмітати підлогу;

обговорювати інших людей.

Народні прикмети та повір'я:

південний вітер — до гарного врожаю вівса;

сьогоднішня погода показує, якою буде вся осінь;

ранковий туман — до сніжної зими.

День ангела святкують:

Андрій, Микола, Тимофій.

Народилися 1 вересня:

1996 рік — Зендея, американська актриса, співачка, танцівниця і модель.

Також цього дня:

1819 рік — уперше ставлять на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка";

1859 рік — відкривають спалахи на Сонці;

1898 рік — перший навчальний день у Київському політехнічному інституті;

1964 рік — у Києві відкривають перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";

1939 рік — нападом Німеччини на Польщу починається Друга світова війна в Європі;

2006 рік — у Криму починає працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2024 року