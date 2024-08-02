Дмитрий Монатик станет многодетным отцом (фото)

Артист и его жена Ирина уже воспитывают двух сыновей. Певец признавался, что готов к еще одному пополнению.

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Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз станет отцом. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

На фото Дмитрий и его жена Ирина позируют с газетами, на которых сообщается о пополнении в семье, прикрывая ими лица.

"У нас будет ребенок!" — отметил артист.

В комментариях звездные друзья пары принялись поздравлять их с предстоящим пополнением.

Продюсер Ирина Горовая, певица Надя Дорофеева, клипмейкер Таню Муиньо, певица Джамала написали теплые слова родителям двух детей.

Дмитрий Монатик станет отцом в третий раз

Отметим, что Ирина и Дмитрий Монатики уже воспитывают двух сыновей — Даниила и Платона.

Сыновья Дмитрия Монатика

Весной 2024 года певец откровенно говорил о готовности снова стать отцом.

"Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть для этого и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь", — признавался музыкант.

Монатик говорил, что сыновья учат его заново проходить жизнь, учат "не терять ребенка в себе", чтобы находить с детьми общий язык, учат "идти в ногу со временем".

Напомним, Дмитрий Монатик рассказал о гонораре на свадьбе, где ведущим был Максим Галкин.

Также Фокус писал о предстоящем пополнении в семье Владимира Остапчука.