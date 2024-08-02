Дмитрий Монатик станет многодетным отцом (фото)
Артист и его жена Ирина уже воспитывают двух сыновей. Певец признавался, что готов к еще одному пополнению.
Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз станет отцом. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.
На фото Дмитрий и его жена Ирина позируют с газетами, на которых сообщается о пополнении в семье, прикрывая ими лица.
"У нас будет ребенок!" — отметил артист.
В комментариях звездные друзья пары принялись поздравлять их с предстоящим пополнением.
Продюсер Ирина Горовая, певица Надя Дорофеева, клипмейкер Таню Муиньо, певица Джамала написали теплые слова родителям двух детей.
Отметим, что Ирина и Дмитрий Монатики уже воспитывают двух сыновей — Даниила и Платона.
Весной 2024 года певец откровенно говорил о готовности снова стать отцом.
"Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть для этого и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь", — признавался музыкант.
Монатик говорил, что сыновья учат его заново проходить жизнь, учат "не терять ребенка в себе", чтобы находить с детьми общий язык, учат "идти в ногу со временем".
Напомним, Дмитрий Монатик рассказал о гонораре на свадьбе, где ведущим был Максим Галкин.
Также Фокус писал о предстоящем пополнении в семье Владимира Остапчука.