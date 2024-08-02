Дмитро Монатик стане багатодітним батьком (фото)

Артист та його дружина Ірина вже виховують двох синів. Співак зізнавався, що готовий до ще одного поповнення.

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Український співак Дмитро Монатик утретє стане батьком. Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

На фото Дмитро та його дружина Ірина позують з газетами, на яких повідомляється про поповнення в родині, прикриваючи ними обличчя.

"У нас буде дитина!" — зазначив артист.

У коментарях зіркові друзі пари почали вітати їх з майбутнім поповненням.

Продюсерка Ірина Горова, співачка Надя Дорофєєва, кліпмейкерка Таню Муіньо, співачка Джамала написали теплі слова батькам двох дітей.

Дмитро Монатик стане батьком утретє

Зазначимо, що Ірина та Дмитро Монатики вже виховують двох синів – Данила і Платона.

Сини Дмитра Монатика

Навесні 2024 року співак відверто говорив про готовність знову стати батьком.

"Чесно, взагалі немає різниці дівчинка чи хлопчик, але хочеться ще дітей. Я розумію, що є для цього і сили, і бажання, і це завжди дуже велике натхнення. Це ще одне нове життя", — зізнавався музикант.

Монатик говорив, що сини вчать його заново проходити життя, вчать "не губити дитину в собі", щоб знаходити з дітьми спільну мову, вчать "іти в ногу з часом".

Нагадаємо, Дмитро Монатик розповів про гонорар на весіллі, де ведучим був Максим Галкін.

Також Фокус писав про майбутнє поповнення в родині Володимира Остапчука.