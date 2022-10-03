Дім мод Balenciaga презентував сумочку у вигляді пакету від чипсів

Раніше відомий бренд здивував жіночим аксесуаром у вигляді пакету для сміття

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Креативний директор дому мод Balenciaga Демна Гвасалія знову здивував. Днями грузинський дизайнер представив на суд публіки клатч, який виглядає точнісінько як пакет від чипсів. Реакція публіки в Мережі на черговий модний аксесуар була суперечливою: від "Ах, це чудово!" до "Який жах! Мода, повернися!"

Цікаво, що кілька місяців тому Гвасалія прийшов на дипломний показ студентів Антверпенської академії, тримаючи в руках порожню пачку з-під чипсів. Багатьом фешн-браузерам тоді здалося, що це у Гвасалії така модна сумка. Але насправді то був пакет від чипсів. Але сама ідея, мабуть, припала до душі грузинському дизайнерові. І ось уже нова модна сумка стала предметом бурхливих обговорень в Інтернеті. Вартість нового аксесуара поки що не повідомляється. Цікаво, що не так давно дім Balenciaga продемонстрував громадськості сумку у вигляді сміттєвого пакету!

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