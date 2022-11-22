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Стиль жизни

Николь Кидман, Белла Хадид и Изабель Юппер появились в кампании Balenciaga

николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga
Фото: Balenciaga/Instagram | Николь Кидман для Balenciaga

Актрисы и модель появились в офисной фотосессии

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Актрисы Николь Кидман и Изабель Юппер, а также модель Белла Хадид снялись для нового рекламного кампейна дома моды Balenciaga. И надо сказать, что офисная фотосессия никогда не выглядела так привлекательно. Об этом пишет WWD.

Одетые в деловые костюмы и элегантные платья, Николь, Белла и Изабель Юппер изображали стильных руководителей компании, настроение которых меняется от скуки к стрессу.

николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga Fullscreen
Фото: Balenciaga/Instagram
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga
николь кидман, изабель юппер, белла хадид, Balenciaga

Рекламная кампания, посвященная новой линейке базовых вещей Garde-Robe была отснята фотографом Джошуа Брайтом.

Интересно, но ранее он с модными фотосессиями не работал. Он является фото журналистом, чьи снимки обычно появляются в The New York Times, а также таких изданиях, как The Guardian, The Washington Post, National Geographic.

Сопроводительные видеоролики были сделаны Рози Маркс, известной своими рекламными кампаниями для Bottega Veneta, Martine Rose, Ganni и Marc Jacobs.

Пока ролики можно посмотреть только на сайте бренда. Кидман разговаривает по телефону, развалившись на ковре и снимая туфли."Мне нужно вернуться к работе. Обед окончен", — с придыханием заканчивает она разговор.

В заявлении Balenciaga говорится, что в других видеороликах Кидман будет звонить другу и, гневаясь, ломать мебель. Юппер будет читать цифры на чеке и слушать управляемую медитацию; а Белла Хадид – болтать по телефону.

Напомним, Изабель Юппер уже давно является поклонницей бренда Balenciaga. И даже появлялась в нарядах этого дома моды на красных дорожках.

Белла Хадид, как одна из самых популярных моделей современности, неоднократно участвовала в показах.

А Николь Кидман только недавно призналась в любви Balenciaga. Она вышла на подиум во время показа этим летом. Правда, ее дебют в качестве модели получился спорным. Она вышла в блестящем платье, после чего ее стали сравнивать с лососем, подготовленном к запеканию.