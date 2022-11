Николь Кидман, Белла Хадид и Изабель Юппер появились в кампании Balenciaga

Актрисы и модель появились в офисной фотосессии

Актрисы Николь Кидман и Изабель Юппер, а также модель Белла Хадид снялись для нового рекламного кампейна дома моды Balenciaga. И надо сказать, что офисная фотосессия никогда не выглядела так привлекательно. Об этом пишет WWD.

Одетые в деловые костюмы и элегантные платья, Николь, Белла и Изабель Юппер изображали стильных руководителей компании, настроение которых меняется от скуки к стрессу.

Рекламная кампания, посвященная новой линейке базовых вещей Garde-Robe была отснята фотографом Джошуа Брайтом.

Интересно, но ранее он с модными фотосессиями не работал. Он является фото журналистом, чьи снимки обычно появляются в The New York Times, а также таких изданиях, как The Guardian, The Washington Post, National Geographic.

Сопроводительные видеоролики были сделаны Рози Маркс, известной своими рекламными кампаниями для Bottega Veneta, Martine Rose, Ganni и Marc Jacobs.

Пока ролики можно посмотреть только на сайте бренда. Кидман разговаривает по телефону, развалившись на ковре и снимая туфли."Мне нужно вернуться к работе. Обед окончен", — с придыханием заканчивает она разговор.

В заявлении Balenciaga говорится, что в других видеороликах Кидман будет звонить другу и, гневаясь, ломать мебель. Юппер будет читать цифры на чеке и слушать управляемую медитацию; а Белла Хадид – болтать по телефону.

Напомним, Изабель Юппер уже давно является поклонницей бренда Balenciaga. И даже появлялась в нарядах этого дома моды на красных дорожках.

Белла Хадид, как одна из самых популярных моделей современности, неоднократно участвовала в показах.

А Николь Кидман только недавно призналась в любви Balenciaga. Она вышла на подиум во время показа этим летом. Правда, ее дебют в качестве модели получился спорным. Она вышла в блестящем платье, после чего ее стали сравнивать с лососем, подготовленном к запеканию.