"Острая месть": женщина оригинально проучила своего коллегу за постоянное воровство ее обедов

Пользователи в сети поддержали идею женщины, у которой постоянно воровал еду один из ее коллег. Они не могут понять только одного — как взрослые люди доходят до такого, что откровенно и нагло забирают чужой обед.

Related video

Одна женщина рассказала историю о том, как кто-то из коллег постоянно воровал ее обеды, а потому решила проучить его за такое поведение. О своем поступке она рассказала пользователям в Reddit, пишет британское издание Mirror.

Женщина рассказала, что всегда берет с собой на работу ланч, чтобы сэкономить деньги. Однако она стала замечать, что по крайней мере раз или два раза в неделю ее еда "таинственным образом исчезает". После этого она решила выяснить, кто ворует ее обеды и так обнаружила, что это постоянно делал один ее достопочтенный коллега.

"Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что это делает тот самый коллега. Я поспорила с ним об этом, но он просто рассмеялся и сказал: "О, я думал, что там для меня есть тоже немного". Вот поэтому я решила, что если он так хочет "одолжить" мою еду, то позволю им... но добавлю определенную "изюминку" в блюдо", — написала женщина.

Тогда она придумала идеальный план, как проучить наглого коллегу и отговорить всех остальных никогда не приближаться к ее еде.

"На следующий день я сделала замечательный бутерброд, который наполнила супер острым соусом из перца и намазала туда щедрый слой васаби. Я завернула его и положила в свой любимый контейнер, на котором написано мое имя", — пишет женщина.

Она добавляет, что когда началось время обеда, то начала тщательно смотреть, когда этот коллега начнет брать еду из ее контейнера. И вот — пишет женщина — она наблюдает, если ее коллега открывает холодильник, достает ее бутерброд и откусывает большой кусок.

"А потом он сразу начал кашлять, бегать и пить много воды. С тех пор ни он, ни мои коллеги больше не прикасались к моей еде. Каждый раз, когда они настороженно смотрят на мой пакет с обедом, то я не могу не улыбнуться", — констатировала женщина.

Большинство пользователей Reddit похвалили героиню истории за ее идею. Некоторые заявили, что в шоке от поведения будто "взрослых людей", которые воруют чужой обед на рабочем месте.

"У меня была похожая ситуация. Один коллега воровал мои сэндвичи с тунцом. Вот поэтому я решил вместо рыбы положить туда кошачьи консервы. Ему понадобилась почти неделя, чтобы понять, что что-то здесь не то. И когда он спросил меня, что я добавляю в сэндвичи, то сказал ему — "кошачью еду", потому что не могу больше не позволяю себе тунца. И добавил ему, что теперь мне надо готовить два обеда, потому что один из них он только что съел", — иронично написал один пользователь.

Другой автор написал, что его шокирует как взрослые люди воруют еду коллег и спрашивается "что бы что этим доказать". Другой пользователь добавил, что принципиально никогда не берет чужой еды, ведь "не знаешь, что там может быть" и как на это отреагирует владелец, когда обнаружит кражу.

"В таком случае, когда нагло воруют еду, то лучшим решением будет добавить пищевой краситель. Это действительно работает — всего несколько капель сделают дело. Если вам действительно повезет, то они даже не заметят, пока все не будут смотреть друг на друга с черной краской во рту", — иронично констатирует еще один пользователь.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как мужчина жестко отомстил коллеге, который воровал его еду. Пользователи сети были в восторге. Они отметили, что этот метод мести простой, но "гениальный".

Также мы писали, что женщина отравила беременную коллегу, чтобы предотвратить увеличение нагрузки на работе. О коварном плане стало известно после того, как жертва заметила, что ее вода приобретает странный вкус независимо от источника.