"Гостра помста": жінка оригінально провчила свого колегу за постійну крадіжку її обідів

Користувачі в мережі підтримали ідею жінки, у якої постійно крав їжу один з її колег.. Вони не можуть зрозуміти тільки одного — як дорослі люди доходять до такого, що відверто і нахабно забирають чужий обід.

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Одна жінка розповіла історію про те, як хтось з її колег постійно крав її обіди, а тому вирішила провчити його за таку поведінку. Про свій вчинок вона розповіла користувачам у Reddit, пише британське видання Mirror.

Жінка розповіла, що завжди бере з собою на роботу ланч, аби заощадити гроші. Однак вона почала помічати, що принаймні раз чи двічі на тиждень її їжа "таємничим чином зникає". Після того вона вирішила вияснити, хто краде її обіди й так виявила, що це постійно робив один її високоповажний колега.

"Мені не потрібно було багато часу, щоб зрозуміти, що це робить той самий колега. Я посперечалася з ним про це, але він просто розсміявся і сказав: "О, я думав, що там для мене є теж трохи". Ось тому я вирішила, що якщо він так хоче "позичити" мою їжу, то дозволю їм… але додав певну "родзинку" у страву", — написала жінка.

Тоді вона придумала ідеальний план, як провчити нахабного колегу та відмовити всіх іншим ніколи не наближатися до її їжі.

"Наступного дня я зробила чудовий бутерброд, який наповнила супер гострим соусом з перцю та намазала туди щедрий шар васабі. Я загорнула його і поклала у свій улюблений контейнер, на якому написане моє ім'я", — пише жінка.

Вона додає, що коли почався час обіду, то почала ретельно дивитися, коли цей колега почне брати їжу з її контейнера. І ось — пише жінка — вона спостерігає, якщо її колега відкриває холодильник, дістає її бутерброд і відкушує великий шматок.

"А потім він одразу почав кашляти, бігати та пити багато води. Відтоді ні він, ні мої колеги більше не торкалися моєї їжі. Кожного разу, як вони насторожено дивляться на мій пакет з обідом, то я не можу не посміхнутися", — констатувала жінка.

Більшість користувачів Reddit похвалили героїню історії за її ідею. Деякі заявили, що в щоці від поведінки ніби "дорослих людей", які крадуть чужий обід на робочому місці.

"У мене була схожа ситуація. Один колега крав мої сендвічі з тунцем. Ось тому я вирішив замість риби покласти туди котячі консерви. Йому знадобився майже тиждень, щоб зрозуміти, що щось тут не те. І коли він запитав мене, що я додаю в сендвічі, то сказав йому — "котячу їжу", бо не можу більше не дозволяю собі тунця. І додав йому, шо тепер мені треба готувати два обіди, бо один з них він тільки-но з'їв", — іронічно написав один користувач.

Інший дописувач написав, що його шокує як дорослі люди крадуть їжу колег і питається "що б що чим довести". Інший користувач додав, що принципово ніколи не бере чужої їжі, адже не знаєш, що там може бути і як на це відреагує власник, як виявить крадіжку.

"В такому випадку, коли нахабно крадуть їжу, то найкращим рішенням буде додати харчовий барвник. Це дійсно працює — лише кілька крапель зроблять всю справу. Якщо вам дійсно пощастить, то вони навіть не помітять, поки всі не будуть дивитися одне на одного з чорною фарбою у роті", — іронічно констатує ще один користувач.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як чоловік жорстко помстився колезі, який крав його їжу. Користувачі мережі були в захваті. Вони зазначили, що цей метод помсти простий, але "геніальний".

Також ми писали, що жінка отруїла вагітну колегу, щоб запобігти збільшенню навантаження на роботі. Про підступний план стало відомо після того, як жертва помітила, що її вода набуває дивного смаку незалежно від джерела.