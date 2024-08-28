"Запам'ятає до кінця життя": чоловік жорстко помстився колезі, який крав його їжу

Користувачі мережі були в захваті. Вони зазначили, що цей метод помсти простий, але "геніальний".

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Чоловік зі США жорстоко помстився колезі після того, як спіймав його на крадіжці свого обіду. За словами автора історії, після того, як він втілив план у життя, це більше ніколи не повторялося. Детальніше про курйозний інцидент йдеться на одному з форумів на Reddit.

"Немає нічого гіршого, ніж з нетерпінням чекати обіду весь ранок, а потім виявити, що його вже з'їв хтось інший в офісі. Якщо таке трапляється один раз, то можна й пробачити, але двічі? Вони роблять це навмисно", — розповідає він.

Ділячись ситуацією в соціальних мережах, чоловік пояснив, що він працював у невеликому бізнесі з приблизно 10 іншими людьми в команді.

"Коли хтось краде їжу з холодильника, це помічаєш досить швидко. Однак злодієм виявився 20-річний син власника. Одного разу приніс з дому харчову фарбу, яку моя дружина використовувала, щоб прикрасити ласощі (торт, морозиво) для наших дітей. Потім забув про це, аж поки колега по роботі не поскаржилася, що хтось з'їв майже весь її сир. Щоб помститися, ми додали в залишки кілька синіх крапель. Підійшли до винуватця і сказали: "Чувак, нащо ти це їси, воно ж зіпсувалося, як ти не помітив?". Не встиг я закінчити речення, як його вирвало на стіл", — згадує автор.

Чоловік крав їжу свого колеги й поплатився за це Фото: srgazeta

Користувачі мережі, які прочитали пост, були в захваті. Вони відзначили, що цей метод помсти геніальний, а також поділилися власними історіями.

"Ми дізналися, що на роботі хтось краде чужу їжу зі спільного холодильника. Замовили крильця і додали до них дуже гострий соус з перцем. Досі не ясно, хто насправді це робив, але крадіжки припинилися", — написав один з учасників обговорення.

Інша людина додала: "Я б і не подумала доїдати страви, якими вже хтось поласував. Це так огидно. Уявляю, як їхня слина днями залишається на цій їжі".

"Пані та панове, ми знайшли чи не єдиний безпечний шлях помсти за крадіжку їжі в офісі. Тут не може бути й мови про навмисне заподіяння шкоди. Просто й геніально. Я впевнений, що він запам’ятає це до кінця життя", — зазначив ще один юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який опублікував фотографію свого газону, щоб показати, наскільки сильно йому не пощастило з сусідом. На знімку можна побачити дві під’їзні дороги до будинків, розділені невеличкою смугою газону. Трава на одній половині акуратно підстрижена, наче під лінійку, тоді як на іншій залишилася довгою.

Крім того, між місцевими жителями у Флориді (США) розгорівся скандал, що привернув увагу мільйонів користувачів мережі. Нік О'Брайен, зять власниці будинку, звів стіну на межі подвір’я після того, як сусід вирубав ряд 25-річних пальм.