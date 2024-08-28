"Запомнит до конца жизни": мужчина жестко отомстил коллеге, который воровал его еду

Пользователи сети были в восторге. Они отметили, что этот метод мести простой, но "гениальный".

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Мужчина из США жестоко отомстил коллеге после того, как поймал его на краже своего обеда. По словам автора истории, после того, как он воплотил план в жизнь, это больше никогда не повторялось. Подробнее о курьезном инциденте говорится на одном из форумов на Reddit.

"Нет ничего хуже, чем с нетерпением ждать обеда все утро, а потом обнаружить, что его уже съел кто-то другой в офисе. Если такое случается один раз, то можно и простить, но дважды? Они делают это намеренно", — рассказывает он.

Делясь ситуацией в социальных сетях, мужчина объяснил, что он работал в небольшом бизнесе с примерно 10 другими людьми в команде.

"Когда кто-то ворует еду из холодильника, это замечаешь довольно быстро. Однако вором оказался 20-летний сын владельца. Однажды принес из дома пищевую краску, которую моя жена использовала, чтобы украсить лакомства (торт, мороженое) для наших детей. Потом забыл об этом, пока коллега по работе не пожаловалась, что кто-то съел почти весь ее сыр. Чтобы отомстить, мы добавили в остатки несколько синих капель. Подошли к виновнику и сказали: "Чувак, зачем ты это ешь, оно же испортилось, как ты не заметил?". Не успел я закончить предложение, как его вырвало на стол", — вспоминает автор.

Мужчина воровал еду своего коллеги и поплатился за это Фото: srgazeta

Пользователи сети, которые прочитали пост, были в восторге. Они отметили, что этот метод мести гениальный, а также поделились собственными историями.

"Мы узнали, что на работе кто-то ворует чужую еду из общего холодильника. Заказали крылышки и добавили к ним очень острый соус с перцем. До сих пор не ясно, кто на самом деле это делал, но кражи прекратились", — написал один из участников обсуждения.

Другой человек добавил: "Я бы и не подумала доедать блюда, которыми уже кто-то полакомился. Это так отвратительно. Представляю, как их слюна днями остается на этой еде".

"Дамы и господа, мы нашли едва ли не единственный безопасный путь мести за кражу еды в офисе. Здесь не может быть и речи о преднамеренном причинении вреда. Просто и гениально. Я уверен, что он запомнит это до конца жизни", — отметил еще один юзер.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который опубликовал фотографию своего газона, чтобы показать, насколько сильно ему не повезло с соседом. На снимке можно увидеть две подъездные дороги к домам, разделенные небольшой полосой газона. Трава на одной половине аккуратно подстрижена, как будто под линейку, тогда как на другой осталась длинной.

Кроме того, между местными жителями во Флориде (США) разгорелся скандал, привлекший внимание миллионов пользователей сети. Ник О'Брайен, зять владелицы дома, возвел стену на границе двора после того, как сосед вырубил ряд 25-летних пальм.