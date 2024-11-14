"Пахнет ужасно": мужчине запретили на работе есть любимые бутерброды

Пользователи в сети считают, что мужчине следует подумать об этикете и уважении к коллегам, поскольку он добавлял к бутербродам сардины и ферментированную капусту кимчи.

Работник одной компании пожаловался на то, что отдел кадров запретил ему приносить на работу любимые сэндвичи с сардинами и капустой кимчи из-за специфического запаха. Об этом говорится на аккаунте Fesshole в X, которая известна своими анонимными признаниями людей.

Один из пользователей написал, что его компания буквально заставила не приносить в офис любимые бутерброды, в которых были сардины и корейская ферментированная капуста кимчи.

"HR заставил меня согласиться, чтобы больше не есть сэндвичи с сардинами и кимчи в комнате отдыха на работе", — говорится в заметке неизвестного автора.

Пользователи не проявили сантиментов к мужчине и высказали свое мнение об этом запрете. Одна группа комментаторов написала, что для тех, кто приносит консервированную рыбу на работу, следует выставлять пятикратные штрафы за такие выходки.

Еще один пользователь написал: "Все знают, что существует такое понятие, как трудовой этикет, что означает запрет есть рыбу в таких места". Другой пользователь ответил, что когда коллеги начинают кого-то осуждать, то делают вид, будто рыба "воняет везде" даже там, где этого нет.

Третий пользователь рассказал, что его экс-коллега в офисе любил разогревать сардины на обед в микроволновке. Из-за невыносимого запаха, работники фирмы попросили руководство перевести мужчину в другой отдел.

Другие пользователи пишут, что сами оказались в такой ситуации и сталкивались с резкими взглядами коллег в свою сторону. Один мужчина написал, что в обед разогрел рыбную уху, и понял, что запах настолько резкий, что его трудно забыть. Он упрекает себя за то, что не знал о чем думал в этот момент.

Однако несколько подписчиков выступили в поддержку автора поста. Один юзер рассказал, что его просили не есть сардины в офисе, ведь если он оставлял жестянку от консервированной рыбы в мусорнике на выходных, то в понедельник "аромат" в офисе "был просто невыносимым".

Другой автор отметил, что он вероятно единственный, кто не понимает, в чем здесь упреки в адрес работника, что он взял такие сэндвичи. Его мнение поддержал еще один комментатор, который отметил, что герою истории должно быть безразлично, кто и что думает о нем о том, что он ест.

Напомним, Фокус писал, как одна женщина оригинально проучила своего коллегу за постоянное воровство ее обедов. Пользователи в сети поддержали идею женщины, у которой постоянно воровал еду один из ее коллег. Они не могут понять только одного — как взрослые люди доходят до такого, что откровенно и нагло забирают чужой обед.

Также мы рассказывали о том, что мужчина отомстил соседу, который воровал его вещи. Соседи часто возвращались домой пьяными и воровали комнатные растения, мусорные баки, скамейки и другую садовую мебель, думая, что это смешно.