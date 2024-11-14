"Пахне жахливо": чоловіку заборонили на роботі їсти улюблені бутерброди

Користувачі в мережі вважають, що чоловіку слід подумати про етикет і повагу до колег, оскільки він додавав до бутербродів сардини та ферментовану капусту кімчі.

Працівник однієї компанії поскаржився на те, що відділ кадрів заборонив йому приносити на роботу улюблені сендвічі зі сардинами та капустою кімчі через специфічний запах. Про це йдеться на акаунті Fesshole в X, яка відома своїми анонімними зізнаннями людей.

Один із користувачів написав, що його компанія буквально змусила не приносити до офісу улюблені бутерброди, у яких були сардини та корейська ферментована капуста кімчі.

"HR змусив мене погодитися, щоби більше не їсти сендвічі з сардинами та кімчі в кімнаті відпочинку на роботі", — йдеться у дописі невідомого автора.

Користувачі не проявили сентиментів до чоловіка та висловили свою думку про цю заборону. Одна група коментаторів написала, що для тих, хто приносить консервовану рибу на роботу, слід виставляти п'ятикратні штрафи за такі витівки.

Ще один користувач написав: "Усі знають, що є таке поняття, як трудовий етикет, що означає заборону їсти рибу в таких місця". Інший юзер відповів, що коли колеги починають когось осуджувати, то вдають, ніби риба "смердить всюди" навіть там, де цього немає.

Третій користувач розповів, що його ексколега в офісі любив розігрівати сардини на обід у мікрохвильовці. Через нестерпний запах, працівники фірми попросили керівництво перевести чоловіка в інший відділ.

Інші користувачі пишуть, що самі опинилися в такій ситуації та стикалися з різкими поглядами колег у свій бік. Один чоловік написав, що в обід розігрів рибну юшку, і зрозумів, що запах настільки різкий, що його важко забути. Він докоряє себе за те, що не знав, про що думав у цей момент.

Однак кілька дописувачів виступили на підтримку автора поста. Один юзер розповів, що його просили не їсти сардини в офісі, адже якщо він залишав бляшанку від консервованої риби у смітнику на вихідних, то в понеділок "аромат" в офісі "був просто нестерпним".

Інший дописувач відзначив, що він, мабуть, єдиний, хто не розуміє, в чому тут докори на адресу працівника, що він взяв такі сендвічі. Його думку підтримав ще один коментатор, який зазначив, що герою історії має бути байдуже, хто і що думає про нього про те, що він їсть.

Нагадаємо, Фокус писав, як одна жінка оригінально провчила свого колегу за постійну крадіжку її обідів. Користувачі в мережі підтримали ідею жінки, у якої постійно крав їжу один з її колег. Вони не можуть зрозуміти тільки одного — як дорослі люди доходять до такого, що відверто і нахабно забирають чужий обід.

Також ми розповідали про те, що чоловік помстився сусідові, який крав його речі. Сусіди часто поверталися додому п'яними та крали кімнатні рослини, сміттєві баки, лавки та інші садові меблі, думаючи, що це смішно.