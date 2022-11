Ніколь Кідман, Белла Хадід та Ізабель Юппер з'явилися у кампанії Balenciaga

Актриси та модель з'явилися в офісній фотосесії

Актриси Ніколь Кідман та Ізабель Юппер, а також модель Белла Хадід знялися для нової рекламної кампанії будинку моди Balenciaga. І треба сказати, що офісна фотосесія ніколи не була такою привабливою. Про це пише WWD.

Одягнені в ділові костюми та елегантні сукні, Ніколь, Белла та Ізабель Юппер зображували стильних керівників компанії, настрій яких змінюється від нудьги до стресу.

Рекламна кампанія, присвячена новій лінійці базових речей Garde-Robe, була знята фотографом Джошуа Брайтом.

Цікаво, але раніше він з модними фотосесіями не працював. Він є фото журналістом, чиї знімки зазвичай з'являються в The New York Times, а також в таких виданнях, як The Guardian, The Washington Post, National Geographic.

Супровідні відеоролики були зроблені Розі Маркс, відомою своїми рекламними кампаніями для Bottega Veneta, Martine Rose, Ganni та Marc Jacobs.

Поки що ролики можна подивитися тільки на сайті бренду. Кідман розмовляє телефоном, розвалившись на килимі та знімаючи туфлі.

У заяві Balenciaga йдеться, що в інших відеороликах Кідман дзвонитиме другу і, гніваючись, ламатиме меблі. Юппер читатиме цифри на чеку і слухатиме керовану медитацію; а Белла Хадід — балакати телефоном.

Нагадаємо, Ізабель Юппер вже давно є шанувальницею бренду Balenciaga. І навіть з'являлася у вбраннях цього будинку моди на червоних доріжках.

Белла Хадід, як одна з найпопулярніших моделей сучасності, неодноразово брала участь у показах.

А Ніколь Кідман тільки недавно зізналася у любові до Balenciaga. Вона вийшла на подіум під час показу цього літа. Щоправда, її дебют як моделі вийшов спірним. Вона вийшла у блискучій сукні, після чого її стали порівнювати з лососем, підготовленим до запікання.