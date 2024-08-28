Голова журі Венеційського кінофестивалю Ізабель Юппер вийшла на публіку (фото)

Знаменитість свого часу отримала нагороди за найкращу жіночу роль у Венеції, а також спеціального "Золотого лева". Цього року вона оцінює привезені картини іншими митцями.

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71-річна французька акторка театру та кіно Ізабель Юппер зʼявилася на відкритті Венеційського кінофестивалю-2024 в середу, 28 серпня. Про це пише Deadline.

Кінопродюсерка обрала для виходу на червону доріжку темно-смарагдову довгу сукню з рукавами від Balenciaga з колекції круїз 2025. Волосся Юппер залишила розпущеним та зробила легкий макіяж.

Ізабель Юппер Фото: Getty Images

Французька акторка та голова журі Венеційського кінофестивалю-2024 стурбована сьогоднішнім станом кіно.

"Мене хвилюють речі, які хвилюють усіх. Переконавшись, що кіно продовжує жити, тому що воно зараз дуже слабке", – сказала вона на пресконференції напередодні кінофестивалю.

Ізабель Юппер Фото: Getty Images

"Зняти фільм дуже важко. Фільм – це не лише індивідуальна робота. Це справді те, що ми пропонуємо світу. Тож я хвилююся, чи наш світ усе ще зв’яжеться з людьми. Ось чому Венеційський кінофестиваль потрібен. І тому я така щаслива бути тут", — додала французька зірка.

Юппер отримала нагороди за найкращу жіночу роль у Венеції в 1978 і 2001 роках, а також спеціального "Золотого лева" у 2005 році.

Венеційський кінофестиваль на острові Лідо триватиме з 28 серпня 2024 по 7 вересня.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон представили свій фільм "Бітлджюс-2".

Також Фокус писав про появу Анджеліни Джолі у Венеції.