Глава жюри Венецианского кинофестиваля Изабель Юппер вышла на публику (фото)

Знаменитость в свое время получила награды за лучшую женскую роль в Венеции, а также специального "Золотого льва". В этом году она оценивает привезенные картины другими художниками.

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71-летняя французская актриса театра и кино Изабель Юппер появилась на открытии Венецианского кинофестиваля-2024 в среду, 28 августа. Об этом пишет Deadline.

Кинопродюсер выбрала для выхода на красную дорожку темно-изумрудное длинное платье с рукавами от Balenciaga из коллекции круиз 2025. Волосы Юппер оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Изабель Юппер Фото: Getty Images

Французская актриса и председатель жюри Венецианского кинофестиваля-2024 обеспокоена сегодняшним состоянием кино.

"Меня волнуют вещи, которые волнуют всех. Убедившись, что кино продолжает жить, потому что оно сейчас очень слабое", — сказала она на пресс-конференции накануне кинофестиваля.

Изабель Юппер Фото: Getty Images

"Снять фильм очень трудно. Фильм — это не только индивидуальная работа. Это действительно то, что мы предлагаем миру. Поэтому я волнуюсь, наш мир все еще свяжется с людьми. Вот почему Венецианский кинофестиваль нужен. И поэтому я так счастлива быть здесь", — добавила французская звезда.

Юппер получила награды за лучшую женскую роль в Венеции в 1978 и 2001 годах, а также специального "Золотого льва" в 2005 году.

Венецианский кинофестиваль на острове Лидо продлится с 28 августа 2024 года по 7 сентября.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон представили свой фильм "Битлджюс-2".

Также Фокус писал о появлении Анджелины Джоли в Венеции.