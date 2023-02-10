Никакой педофилии в Balenciaga. Демна Гвасалия дал первое интервью после скандала

Среди прочего, дизайнер попросил, чтобы его теперь называли просто – Демна. И поделился тем, как теперь будет развиваться Balenciaga.

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Конец 2022 года ознаменовался крупным скандалом в мире моды, который разгорелся вокруг дома моды Balenciaga. С разницей в несколько дней было выпущено две рекламные кампании: в одной фигурировали дети с БДСМ-атрибутикой, в второй – странный набор предметов. На бренд обрушился шквал критики, амбассадоры разорвали с ними все отношения, а Демна Гвасалия лишился номинации на премию "Дизайнер года" The Fashion Awards и награды Global Voices Award, ранее присужденной ему изданием Business of Fashion. Демна и главный исполнительный директор Balenciaga Седрик Шарбит принесли извинения, а обе рекламные кампании были удалены со всех официальных ресурсов. Но только сейчас Демна решил прояснить ситуацию окончательно, дав ответы на все вопросы, пишет Vogue.

Кампания Gift Shop, в которой были сняты дети с сумками в виде плюшевых мишек в ремнях, а также на снимках присутствовали недетские вещи вроде бокалов вина, вызвала возмущение, потому что многие сочли кампанию сексуализирующей детей.

А кампания Spring 2023 с участием Джиджи Хадид, Николь Кидман и Изабель Юппер была бы принята лучше, но теперь на нее обратили пристальное внимание, и нашли ряд предметов, которые только усугубили ситуацию.

Интернет-расследование выявило наличие трех сомнительных предметов реквизита: распечатка решения Верховного суда по делу "Соединенные Штаты против Уильямса", включавшего в себя решение о пропаганде детской порнографии, книга бельгийского художника Микаэля Борреманса, чьи работы в прошлом вызывали споры, особенно в отношении зловещих изображений малышей (хотя книга в кампании не содержала таких работ) и фальшивый аттестат колледжа в рамке на стене с именем, которое при поиске в Google выявило личности многих реальных людей, в том числе осужденного за жестокое обращение с детьми.

Balenciaga ответила несколькими способами. Были отозваны обе кампании, выдано опровержение о пропаганде жестокого обращения с детьми с помощью своих изображений, и подан иск на 25 миллионов долларов против тех, кто заключил контракт на создание декораций и съемку.

28 ноября Модный Дом принес извинения за то, что он назвал "рядом серьезных ошибок, за которые Balenciaga берет на себя ответственность". А теперь и сам Демна Гвасалия, который попросил называть себя просто Демна, потому что его фамилию постоянно коверкали, дал откровенное интервью.

О скандальных рекламных кампаниях

"Кампания Spring 2023 была вдохновлена прошлогодним шоу на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Я хотел снять ее в типичной нью-йоркской корпоративной обстановке, подчеркнув идею эффектной одежды. По сути, съемка офиса в стиле генерального директора. Я увидел пример того, как могут выглядеть офисы, утвердил, какую мебель они будут использовать, и какие позы примут модели. Поскольку я никогда не бываю на съемках, мне были представлены изображения, чтобы я выбрал фотографии, которые мне понравились больше всего из списка, составленного фотографом.

"Кампания "Магазин подарков" (Gift Shop) никак не была связана с кампанией "Весна 2023" (Spring 2023). Они снимались в разное время, одна в октябре, другая в июле. Кампания была направлена на продвижение линейки объектов в связи с новогодними праздниками. Это было большое разнообразие несвязанных друг с другом продуктов, что требовало концепции, в которой можно было бы снимать множество разных продуктов вместе. Плюшевые сумки с плюшевыми мишками, отсылали к панку, абсолютно не к БДСМ".

[ + – ] Николь Кидман в кампейне Spring 2023 Фото: Balenciaga/Instagram

"Имидж-команда предложила фотографа для этой кампании, мне понравилась композиция его снимков, и он был добавлен в папку потенциальных талантов для работы на один день. Поскольку работа фотографа часто включала в себя множество игрушек, расставленных по комнате с детьми в центре, мы подумали, что сможем включить в каждый снимок разнообразие продуктов и предметов из ассортимента сувенирного магазина. Вот где была моя большая ошибка. Я не понимал, насколько неуместно было помещать эти объекты и по-прежнему держать ребенка посередине. К сожалению, это была неправильная идея и плохое решение с моей стороны. Мы не должны были показывать детей на изображениях, которые включали объекты, которые не были связаны с ними и не подходили им".

"Были процессы контроля, задействованные люди со стороны и из компании, но мы просто не заметили. Это была ошибка суждения. Я очень сожалею об этом. Мы извлекли уроки из этого сейчас, и перед выходом любого изображения будут применяться более тщательные проверки. Я хочу сказать, что сожалею. Я искренне извиняюсь за то, что произошло, и перед всеми, кого это задело".

"Это была реакция, которую я никогда не хотел бы вызвать. Я понимаю, что моя работа воспринималась как провокационная, но эта конкретная ситуация никогда не была бы частью моего, знаете ли, провокационного характера. Это было самое сложное лично для меня: как я мог не видеть проблемы? Потому что теперь мне ясно, что это было неправильно".

"Меня называли ужасными словами, но я ведь не такой, а Balenciaga — не такой бренд. Это ошибка, которую мы совершили, и мы должны нести ответственность. Я бы никогда не стал заигрывать с темой насилия над детьми. А кто бы стал?".

Я был потрясен, когда услышал об присутствии тех предметов на съемках рекламной кампании "Весна 2023". Это был набор небрежных и неудачных, но не преднамеренных совпадений. Когда разгорелся скандал из-за документов и реквизита, я был в шоке, вся моя команда. Я не знаю, как они там оказались. Они не должны были быть там. Я был совершенно ошеломлен".

Как теперь бренд и Демна будут проводить съемки

"Теперь мы сотрудничаем с Национальным детским альянсом. Это партнерство будет многолетним, и этот факт меня воодушевляет, ведь что оно поможет тысячам детей в преодолении психологических травм. Единственное, что делает меня счастливым во всей этой ужасной ситуации, — мы стараемся превратить ее в нечто хорошее".

"Будет реструктуризации отдела имиджа, появятся новые правила проверок. Перед выпуском каждый сможет высказать и правление в том числе".

Что теперь будет с Balenciaga

"Мне, как креативному директору, теперь придется подвергать сомнению абсолютно все. Это сильно изменит мой метод работы, который раньше был более инстинктивным: я мог делать что-то, что может показаться провокационным, потому что мне это казалось забавным. Теперь мой подход будет более зрелым и серьезным. Я решил вернуться к своим корням в моде и к корням Balenciaga. Потому что, в первую очередь, Balenciaga — это бренд, который производит качественную одежду, а не создает шумиху".

"Я всегда считал, что трудности в моей жизни помогают мне развиваться. Что я понял из этой ситуации, так это то, что собственноручное изготовление одежды — это то, что делает меня счастливым. Именно работа руками, а не создание провокации. Я вернулся к тому, что раскраиваю пиджаки. С этого начался Дом, с этого начал я как дизайнер. Я снова начал экспериментировать c кроем и формой".

"Мой язык дизайна был остроумным, и это считалось провокационным. Для меня это было скорее развлечение и не слишком серьезное отношение к моде. Провокационный аспект моей работы часто истолковывался неверно, и я больше не хочу применять его в своих проектах"

Про новые шоу

"Декорации шоу будут намеренно простыми, чтобы можно было сфокусироваться на коллекции".Оставляю самое необходимое. Я в восторге от этого. Это больше соответствует тому, кто я есть, кем я становлюсь, в кого развиваюсь. И это также гораздо ближе соответствует наследию этого дома. Мы покажем много одежды, одежды, над которой нужно много работать".

[ + – ] Последний показ Balenciaga

"Новая коллекция будет эволюционной. У меня есть связь с наследием и работами Кристобаля Баленсиаги, которые еще недостаточно переведены на язык прет-а-порте. И я думаю, что в мартовской коллекции будет много таких элементов. Я хочу удивить вас тем, что вы увидите, но там будет три части: одна часть действительно основана на пошиве и большом количестве экспериментов с этим, раскрое, деконструкции и реконструкции, что является моей основой в пошиве одежды. Будет еще одна часть, где работа будет над силуэтом и действительно больше ориентирована на моду. И третья часть будет тесно связана с наследием дома".

Напомним, после скандала с домом Balenciaga, Ким Кардашьян тоже пришлось сделать заявление, как одной из самых преданных поклонниц бренда. "Как мать четверых детей, я была потрясена тревожными снимками. Безопасность детей должна соблюдаться с максимальным вниманием, и любые попытки нормализовать жестокое обращение любого рода с детьми не должны иметь места в нашем обществе — и точка", — написала Кардашьян в Twitter.