Жодної педофілії в Balenciaga. Демна Гвасалія дав перше інтерв'ю після скандалу

Серед іншого дизайнер попросив, щоб його тепер називали просто Демна, і поділився тим, як тепер розвиватиметься Balenciaga.

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Кінець 2022 року ознаменувався великим скандалом у світі моди, який розгорівся навколо дому моди Balenciaga. З різницею в кілька днів було випущено дві рекламні кампанії: в одній фігурували діти з БДСМ-атрибутикою, в другій — дивний набір предметів. На бренд обрушився шквал критики, амбасадори розірвали з ними всі стосунки, а Демна Гвасалія втратив номінацію на премію "Дизайнер року" The Fashion Awards і нагороду Global Voices Award, раніше присуджену йому виданням Business of Fashion. Демнат та головний виконавчий директор Balenciaga Седрік Шарбіт попросили вибачення, а обидві рекламні кампанії були видалені з усіх офіційних ресурсів. Але тільки зараз Демна вирішив прояснити ситуацію остаточно, надавши відповіді на всі питання, пише Vogue.

Кампанія Gift Shop, у якій були зняті діти із сумками у вигляді плюшевих ведмедиків у ременях, а також були присутні недитячі речі на кшталт келихів вина, викликала обурення, тому що багато хто вважав кампанію такою, що сексуалізує дітей.

А кампанія Spring 2023 за участю Джіджі Хадід, Ніколь Кідман та Ізабель Юппер була б сприйнята краще, але тепер на неї звернули пильну увагу та знайшли низку предметів, які тільки посилили ситуацію.

Інтернет-розслідування виявило наявність трьох сумнівних предметів реквізиту: роздруку рішення Верховного суду в справі "Сполучені Штати проти Вільямса", що включало рішення про пропаганду дитячої порнографії, книги бельгійського художника Мікаеля Борреманса, чиї роботи в минулому викликали суперечки, особливо щодо зловісних малюків (хоча книга в кампанії не містила таких робіт), і фальшивий атестат коледжу в рамці на стіні з ім'ям, яке під час пошуку в Google виявило особистості багатьох реальних людей, у тому числі засудженого за жорстоке поводження з дітьми.

Balenciaga відповів кількома способами. Було відкликано обидві кампанії, видано спростування про пропаганду жорстокого поводження з дітьми за допомогою своїх зображень і подано позов на 25 мільйонів доларів проти тих, хто уклав контракт на створення декорацій і зйомку.

28 листопада модний дім попросив вибачення за те, що він назвав "низкою серйозних помилок, за які Balenciaga бере на себе відповідальність". А тепер і сам Демна Гвасалія, який попросив називати себе просто Демна, бо його прізвище постійно перекручували, дав відверте інтерв'ю.

Про скандальні рекламні кампанії

"Кампанія Spring 2023 була натхненна торішнім шоу на Волл-стрит у Нью-Йорку. Я хотів зняти її в типовій нью-йоркській корпоративній обстановці, підкресливши ідею ефектного одягу. По суті зйомка офісу в стилі генерального директора. Я побачив приклад того, який вигляд можуть мати офіси, затвердив, які меблі вони використовуватимуть і які пози приймуть моделі, оскільки я ніколи не буваю на зйомках, мені були представлені зображення, щоб я вибрав фотографії, які мені найбільше сподобалися зі списку, складеного фотографом".

"Кампанія "Магазин подарунків" (Gift Shop) ніяк не була пов'язана з кампанією "Весна 2023" (Spring 2023). Їх знімали в різні часи, одну в жовтні, іншу в липні. Кампанія була спрямована на просування лінійки об'єктів у зв'язку з новорічними святами. Це була велика різноманітність незв'язаних один із одним продуктів, що вимагало концепції, де можна було б знімати безліч різних продуктів разом.

[ + – ] Ніколь Кідман у кампейні Spring 2023 Фото: Balenciaga/Instagram

"Імідж-команда запропонувала фотографа для цієї кампанії, мені сподобалася композиція його знімків, і він був доданий до папки потенційних талантів для роботи на один день. Оскільки робота фотографа часто включала безліч іграшок, розставлених по кімнаті з дітьми в центрі, ми подумали, що зможемо включити в кожний знімок різноманітність продуктів і предметів із асортименту сувенірного магазину. Ось де була моя велика помилка. Я не розумів, наскільки недоречно було поміщати ці об'єкти і, як і раніше, тримати дитину посередині. На жаль, це була неправильна ідея та погане рішення з мого боку. Ми не повинні були показувати дітей на зображеннях, які включали об'єкти, які не були пов'язані з ними та не пасували їм".

"Були процеси контролю, задіяні люди з боку та з компанії, але ми просто не помітили. Це була помилка судження. Я дуже шкодую про це. Ми зробили з цього уроки зараз, і перед виходом будь-якого зображення будуть застосовуватися ретельніші перевірки. Я хочу сказати, що жалкую. Я щиро перепрошую за те, що сталося, і перед усіма, кого це зачепило".

"Це була реакція, яку я ніколи не хотів би викликати. Я розумію, що мою роботу сприйняли як провокаційну, але ця конкретна ситуація ніколи не була б частиною мого, знаєте. провокаційного характеру. Це було найскладніше особисто для мене: як я міг не бачити проблеми? Бо тепер мені ясно, що це було неправильно".

"Мене називали жахливими словами, але ж я не такий, а Balenciaga — не такий бренд. Це помилка, яку ми зробили, і ми повинні нести відповідальність. Я б ніколи не став загравати з темою насильства над дітьми. А хто б став?".

"Я був приголомшений, коли почув про присутність предметів на зйомках рекламної кампанії "Весна 2023". Це був набір недбалих і невдалих, але не навмисних збігів. Коли розгорівся скандал через документи й реквізит, я був у шоці, вся моя команда. Я не знаю, як вони там опинилися. Вони не мали бути там. Я був приголомшений".

Як тепер бренд і Демна проводитимуть зйомки

"Тепер ми співпрацюємо з Національним дитячим альянсом. Це партнерство буде багаторічним, і цей факт мене надихає, адже що воно допоможе тисячам дітей у подоланні психологічних травм. Єдине, що робить мене щасливим у всій цій жахливій ситуації, — це те, що ми намагаємося перетворити її на щось. хороше".

"Буде реструктуризація відділу іміджу, з'являться нові правила перевірок. Перед випуском кожен зможе висловити й правку зокрема".

Що тепер буде з Balenciaga

"Мені як креативному директору тепер доведеться ставити під сумнів абсолютно все. Це сильно змінить мій метод роботи, який раніше був інстинктивнішим: я міг робити щось, що може здатися провокаційним, тому що мені це здавалося веселим. Тепер мій підхід буде більш зрілим і серйозним. Я вирішив повернутися до свого коріння в моді й до коріння Balenciaga. Тому що, в першу чергу, Balenciaga — це бренд, який виробляє якісний одяг, а не створює галас".

"Я завжди вважав, що труднощі в моєму житті допомагають мені розвиватися. Що я зрозумів із цієї ситуації, то це те, що виготовлення одягу власноруч — це те, що робить мене щасливим. Саме робота руками, а не створення провокації. Я повернувся до того, що розкроюю піджаки. З цього почався дім, із цього почав я як дизайнер. Я знову почав експериментувати з кроєм і формою".

"Моя мова дизайну була дотепною, і це вважалося провокаційним. Для мене це була скоріше розвага та не надто серйозне ставлення до моди. Провокаційний аспект моєї роботи часто тлумачився неправильно, і я більше не хочу застосовувати його у своїх проєктах".

Про нові шоу

"Декорації шоу будуть навмисно простими, щоб можна було сфокусуватися на колекції. Залишаю найнеобхідніше. Я в захваті від цього. Це більше відповідає тому, хто є, ким я стаю, в кого розвиваюся. І це також набагато ближче відповідає спадщині цього дому. Ми покажемо багато одягу, одягу, над яким потрібно багато працювати".

[ + – ] Останній показ Balenciaga

"Нова колекція буде еволюційною. У мене є зв'язок зі спадщиною та роботами Крістобаля Баленсіаги, які ще недостатньо перекладені мовою прет-а-порте. І я думаю, що в березневій колекції буде багато таких елементів. Я хочу здивувати вас тим, що ви побачите, але там буде три частини: одна частина справді заснована на пошитті й великій кількості експериментів із цим, розкроюванні, деконструкції та реконструкції, що є моєю основою в пошитті одягу. Буде ще одна частина, де робота буде над силуетом і справді більше орієнтована на моду. І третя буде тісно пов'язана зі спадщиною дому".

Нагадаємо, після скандалу з домом Balenciaga Кім Кардаш'ян теж довелося зробити заяву як одній із найвідданіших шанувальниць бренду. "Як мати чотирьох дітей я була вражена тривожними знімками. Безпека дітей повинна бути в максимальній увазі, і будь-які спроби нормалізувати жорстоке поводження будь-якого роду з дітьми не повинні мати місця в нашому суспільстві — і крапка", — написала Кардаш'ян у Twitter.