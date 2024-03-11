Бренд Balenciaga представив браслет у вигляді рулону скотчу за 3000 євро

Браслет має вигляд звичайного рулону скотчу, і про його брендовість говорить хіба що повторюваний напис Balenciaga.

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Бренд Balenciaga представив чергову епатажну новинку, яка, безсумнівно, приверне увагу любителів незвичайних аксесуарів, — браслет Gaffer Bangle у вигляді рулету скотчу, вартість якого становитиме близько 3000 євро, з колекції осінь/зима 2024, пише Independent. Його помітили на руці однієї з моделей.

Браслет, про який ідеться, має вигляд звичайного рулону прозорої стрічки, проте на ньому нанесено логотип Balenciaga і "клей".

Інтернет-користувачі були приголомшені тим, що великий дім моди просто перетворив звичайний предмет домашнього вжитку на щось, що мало стати іронічно шикарним аксесуаром. Багатьом здавалося, що бренд продовжує намагатися зробити бідність естетикою.

"Багаті люди так сильно хочуть відчувати себе бідними", "Balenciaga щороку викидає скриньку для сміття", "Клянуся, весь цей бренд — просто великий внутрішній жарт", — пишуть у коментарях.

Це не вперше, коли бренд перетворює звичайні повсякденні речі на модний вибір. У 2022 році бренд представив "найдорожчий мішок для сміття у світі" для своєї колекції осінь-зима 2022 року. Це справило враження під час шоу, де моделі йшли крізь снігову бурю в приміщенні, стискаючи в руках мішки для сміття, що, як повідомляють, було натхненне грузинським вихованням креативного директора Демни Гвасалії. Мішечок для сміття з коров'ячої шкіри після випуску продавався за ціною близько $1790.

Того ж року бренд також випустив пару рваних і брудних кросівок вартістю $1850, що викликало обурення.

У листопаді 2022 року модний дім зіткнувся з різкою негативною реакцією через дві суперечливі кампанії: одна, в якій діти рекламували сумки з плюшевими ведмедиками в стилі БДСМ, та інша, в якій на задньому плані використовували документи SCOTUS, що стосуються законів про дитячу порнографію.

Говорячи з Vogue про сумки з плюшевими ведмедиками, Гвасалія тоді пояснив, що вони "відсилають до культури панку і DIY, а не до БДСМ". Він додав, що, оскільки сумки були плюшевими ведмедиками, імідж-команда бренду звернулася до фотографа Габріели Галімберті.

"Це була моя велика помилка. Я не розумів, наскільки недоречно було б поміщати ці об'єкти на зображення і при цьому тримати дитину посередині. На жаль, це була неправильна ідея і погане рішення з мого боку. Нам не слід було показувати дітей на зображеннях, що містили предмети, які не мали до них стосунку і не підходили".

Відтоді модний дім представив свою передосінню колекцію в Лос-Анджелесі, натхненну розкішним продуктовим магазином Erewhon. На показі були присутні такі представники бренду як Кім Кардаш'ян і Ніколь Кідман, а також кілька відомих осіб.

Раніше Фокус писав, що будинок моди Balenciaga презентував сумочку у вигляді пакета від чіпсів.