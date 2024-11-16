Выборы президента Украины в мае 2025: какие сигналы свидетельствуют о подготовке к гонке

Мир ожидает, что после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года возможно прекращение огня, тогда как наиболее ранней датой выборов в Украине называют 25 мая. Фокус узнал, при каких условиях состоятся президентские выборы и может ли это произойти уже в следующем году.

Прекращение огня и отмена военного положения в Украине может быть 20 января 2025 года, а уже 25 мая в стране могут быть проведены выборы. По крайней мере именно такие сценарии рисует британский журнал The Economist.

Однако, по информации журналистов, Офис президента отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в частности из-за организации и вопроса их легитимности. Тем не менее, британцы уверены, что подготовительный процесс уже начался — мобилизуются региональные избирательные штабы и началась работа по поиску кандидатов.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления в СМИ о возможности проведения выборов в 2025 году делают для того, чтобы заставить Украину не сопротивляться в войне против России. По его словам, принуждение Украины к тому, чтобы не сопротивляться, описано во всех планах по войне, о которых говорят в западных медиа.

"Отдайте территорию, не вступайте в НАТО, проведите выборы во время войны... Все это базируется на том, что "давайте заставим Украину", — говорит Подоляк.

Кроме того, он отметил, что заявления о проведении выборов во время войны возможны, "когда ты живешь в фэнтези" и "хочешь, чтобы ракета прилетела в избирательный участок".

Украина проводит подготовку к выборам?

Конституция Украины запрещает проведение выборов во время военного положения, напоминает политический эксперт, глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

"Я исключаю любые выборы во время военного положения, но мы видим, что в политических кругах дискуссия вокруг этой темы продолжается. Более того, отдельные чиновники позволяют себе достаточно свободно толковать норму основного закона. В частности, председатель Верховной Рады господин Стефанчук позволил себе достаточно свободно комментировать Конституцию Украины. Он даже заявлял, что Конституция не предусматривает запрета, а мол, запрет на проведение выборов предусматривают только законы о правовом режиме чрезвычайного и военного положения. Понимаем, что изменить закон — это только 226 голосов, монобольшинство может это сделать сегодня на завтра", — говорит Фокусу Кошель.

Он не исключает, что может быть выбран сценарий проведения выборов даже во время войны. Эксперт видит несколько сигналов, свидетельствующих о возможной подготовке:

активизация работы отдельных партийных штабов в регионах;

кампания власти по оказанию финансовой поддержки гражданам — обещанные 1000 гривен;

публичное обещание доплаты тысячи гривен всем учителям, а с сентября — две тысячи;

заявление Зеленского об определенных доплатах для отдельных категорий украинцев на зимний период.

"Как по мне, такой формат большой щедрости в период войны, когда реально не хватает денег на Вооруженные силы, дроны и многие другие важные вещи, может свидетельствовать только о подготовке к выборам. И это может быть достаточно успешная кампания, которая существенно может повлиять на позицию представителей власти во время выборов", — пояснил эксперт.

Кошель отметил, что эта кампания развивается по всем законам политтехнологического жанра, когда из выплат пытаются построить "целый сериал" — сначала происходит дискуссия, обсуждение целесообразности выплат, появляются детали, как будет работать механизм, где и кто может получить деньги. Параллельно идет дискуссия, когда граждане заявляют, что откажутся от денег в пользу ВСУ.

"И поверьте, в первые дни выплат у нас будет большая дискуссия о том, каким военным подразделениям и на что именно перечислять эти выплаты. То есть политтехнологи добьются своего эффекта, когда внимание к этим выплатам будет достаточно большое", — отметил он.

Электоральная паранойя: состоятся ли выборы уже 25 мая?

Политолог Владимир Фесенко заявил, что слухи о возможных выборах в Украине 25 мая и прекращении военного положения 20 января 2025 года — является мнением оппозиционной среды.

"Оппозиционная среда за время войны уже как минимум в третий раз переживает электоральную паранойю. Это вызвано Трампом, прежде всего. Никаких оснований внутри Украины для выборов на данный момент нет, и я не вижу как минимум на ближайшие месяцы", — сказал Фокусу Фесенко.

Он общался с автором статьи The Economist, и тот заметил, что не все термины в статье были верно переведены на украинский язык. В частности, он писал не о том, что выборы в Украине будут 25 мая, а о слухах относительно их возможного проведения.

"Теоретически могут состояться выборы, но при идеальном стечении обстоятельств. Чтобы выборы состоялись в мае, война должна закончиться до конца года. Я на данный момент не вижу никаких предпосылок для завершения войны в ближайшее время. Трамп этого хочет, безусловно, но обратите внимание, ни о каких 24 часах на окончание войны сейчас нет разговоров вообще", — подчеркнул эксперт.

По его словам, ранее в штабе Трампа оптимистично говорили о том, что в ближайшее время начнут переговоры, чтобы уже до 20 января было соглашение о завершении войны. Сейчас же разговоры совсем другие. По заявлению пресс-секретаря переходной администрации Трампа, новоизбранный лидер США хочет, чтобы 20 января Украина и Россия сели за стол переговоров. По мнению Фесенко, на переговоры уйдет не менее 2-3 месяцев.

"Если в лучшем случае где-то до весны договорятся о завершении войны, тогда да, выборы теоретически могут состояться не раньше мая или летом, хотя, на мой взгляд, это тоже, скажем так, не совсем корректно и целесообразно", — заметил он.

Фесенко заявил, что решающий фактор в проведении выборов — окончание войны. Однако есть еще одна проблема — неготовность украинской государственной системы к выборам. В частности, нет механизма, каким образом обеспечить голосование миллионов украинцев, которые находятся за рубежом. Нужно обновить реестр избирателей, чтобы выяснить, где кто находится. На техническую подготовку к выборам может потребоваться от нескольких недель до месяцев. Также важным является определение законодательных вопросов, как именно будут проходить выборы, особенно это касается парламентских и частично местных. Более того, нужно найти деньги, с чем сейчас большие проблемы.

Проведение выборов в мае — идеалистический, супероптимистический вариант, который можно реализовать лишь при определенном стечении обстоятельств, и если война быстро завершится. По мнению политолога, если даже война закончится весной, что под большим вопросом, то реально выборы могут состояться не раньше осени. Ведь целесообразно их объединить с местными, которые, по Конституции, будут в конце октября.

"К октябрю можно подготовиться. В таком случае избирательная кампания должна начаться в конце августа. К этому времени можно будет подготовиться организационно, технически и финансово", — добавил Фесенко.

Политический аналитик Геннадий Друзенко отметил, что The Economist называет дату 25 мая из-за того, что это 90 дней от инаугурации Трампа, то есть идет расчет на то, что на момент 20 января будет завершено военное положение. Тогда как по Конституции выборы обязаны провести после окончания военного положения.

"У нас все основные органы — президент, парламент, местные главы и советы — просрочены, у всех вышел конституционный срок", — заявил Фокусу Друзенко.

В свою очередь Кошель рассказал, что дату 25 мая он встречал в экспертных кругах еще два месяца назад.

"Я думаю, что это был один из расчетов власти на реалистичную дату проведения выборов. Очевидно, эта дата базировалась на вероятной победе Трампа, замораживанию боевых действий до Нового года и подготовительном периоде к выборам, который должен занять не менее полугода", — сказал эксперт и уточнил, что считает это достаточно условной датой.

Быстрый формат проведения выборов — худший сценарий

По мнению Кошеля, быстрый формат проведения выборов — худший сценарий, ведь сегодня наблюдаются серьезные технические препятствия. Речь идет о государственном реестре избирателей, когда каждый третий проживает не по адресу. Более того, для украинцев, которые сейчас находятся за границей, будет сложно организовать голосование.

"Кроме технических, есть препятствия совсем другого характера. Это возможность принимать активное участие в выборах украинским военным. На сегодня доверие к Вооруженным силам составляет более 90%, по разным опросам. Это на 20% больше, чем к Православной церкви. Такого рекордного уровня доверия никогда не было в украинской истории", — заявил Кошель.

Он считает, что политические партии, в которые войдут авторитетные украинские военные, будут иметь феноменальные показатели на выборах. Также эксперт убежден, что в парламенте более 50% новоизбранных депутатов могут составлять люди, которые имеют или боевой опыт, или серьезно волонтерили.

По его мнению, ускоренный формат проведения выборов может иметь целью уменьшить влияние военных на избирательный процесс, ведь демобилизация будет медленной, не начнется сразу после замораживания войны, а только после мирных договоренностей.

Напомним, в конце октября нардеп "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам правовой политики Николай Стефанчук заявил, что пока в Украине продолжается военное положение, не может быть никаких разговоров о начале избирательного процесса. По его словам, выборы могут начаться только после победы в войне.

27 сентября в СМИ появилась информация о том, что Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году, чтобы "укрепить свою власть".