Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія отримав орден від Зеленського

Дизайнера французького модного дому вшанували за заслуги перед Україною.

Креативний директор модного дому Balenciaga, дизайнер грузинського походження Демна Гвасалія отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня від президента України Володимира Зеленського. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Повідомляється, що дизайнер отримав орден "за значні особисті заслуги в зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави".

Як відомо, з липня Гвасалія є послом платформи UNITED24, створеної для збирання допомоги Україні. Ця тема дуже близька Демні, оскільки свого часу він теж був біженцем. Грузинський дизайнер є біженцем із Сухумі. Він також пережив увесь біль, коли змушений був тікати з рідних місць після окупації росіянами Абхазії.

"Для мене велика честь стати послом United24. Я дуже добре знаю та відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав про те, як я можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитись на гуманітарному напрямі "Відновлення України". І спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, буде своєрідним посланням підтримки України", — сказав він.

Гроші від продажу світшота йдуть на допомогу українським біженцям.

Окрім Гвасалії, нагороди до Дня Незалежності України здобули працівники закордонних посольств в Україні, відомі державні, політичні та громадські діячі, художники, науковці, бізнесмени й інші. Серед нагороджених — коміки Олександр Пікалов і Євген Кошовий.

Нагадаємо, минулого року Гвасалія отримав Почесну медаль ("Медаль Честі") з рук президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Його нагородили за успішну роботу у сфері моди, а також за великий особистий внесок у популяризацію Грузії у світі.