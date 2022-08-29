Виступив проти війни: у Москві вимагали визнати екстремістськими пісні репера Oxxxymiron

У прокуратурі Москви звернулися до суду, щоб той визнав екстремістськими пісні репера Oxxxymiron, який виїхав із Росії після початку повномасштабного вторгнення та різко виступив проти війни з Україною.

Виконувач обов'язків прокурора Москви Сергій Свєнков вимагав визнати музичні композиції відомого репера Мирона Федорова, який відомий під псевдонімом Oxxxymiron, екстремістськими. Про це пише "ТАСС".

Повідомляється, що відповідний позов надійшов до Замоскворецького суду Москви. У матеріалі сказано, що як позовні вимоги значиться визнання інформаційних матеріалів, що розповсюджуються за допомогою мережі "Інтернет", екстремістськими.

Щоправда, як сказано у матеріалі, дату засідання суду за позовом поки що не призначено.

Хто такий Oxxxymiron?

Мирон Федоров чи Oxxxymiron — відомий російський хіп-хоп виконавець. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ він виїхав із РФ і почав виступати з антивоєнними концертами за кордоном.

Раніше Фокус писав, що дружина затриманого за торгівлю кокаїном Юрія Чернецького збирає гроші на заставу. Чернецького затримали у центрі Києва, у нього вилучили пакети із розфасованим кокаїном. Дружина Чернецького у своєму зверненні до підписників повідомила, що "4 мільйони гривень — це не так багато".

Ще нагадаємо, що креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія отримав орден від Зеленського. Дизайнера французького модного дому нагородилм за заслуги перед Україною. Повідомляється, що дизайнер отримав орден за "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави".