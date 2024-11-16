"Дуже важко": Маша Єфросиніна розповіла про розлуку з чоловіком-військовим

Тимур Хромаєв долучився до українського війська у 2022 році. Здебільшого він перебуває на Запорізькому напрямку.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, як переживає відсутність чоловіка, який воює на передовій. Про це пише Elle.

Зірка екрану зазначила, що важко переживає розлуку з Тимуром Хромаєвим, який пішов захищати Україну.

"Я нічим не відрізняюся від жінок, які чекають. Війна – це неймовірна втома від того, що Тимура постійно немає. Фізично це дуже важко. Я жінка тактильна, люблю ласку, увагу, і Тимур завжди мені їх давав. Уже 2,5 роки, коли засинаю, рефлекторно приймаю позу, до якої звикло моє тіло, коли Тимур був поруч. Сплю в його футболках, перекладаю його речі. Іноді, коли займаюсь якимись справами, щойно подумаю про нього, то можу розплакатись", — зізналася телеведуча.

Знаменитість також наголосила, що пишається коханим та його досягненнями. Щодо стосунків на відстані та романтики, то вони підтримують їх завдяки романтичним вечерям по відеозв'язку та пікантними листуваннями.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Втім, ніщо не зрівняється з моментами, коли Тимур особисто приїжджає додому. Разом з цим, це важкі дні для Маші Єфросиніної, оскільки її чоловіку часто телефонують і він все одно залучений думками та розмовами до служби.

Щодо дітей, то менший син Олександр часто питає про тата та переймається через його безпеку.

"Звісно, Сашко переживає. Я видаляю в нього на телефоні телеграм-канали, де він читає та переказує мені новини", — зізналася Маша Єфросиніна.

Зазначимо, що телеведуча та Тимур Хромаєв одружилися у 2003 році. Першою спільною дитиною пари стала донька Нана, якій наразі 20 років. Другою дитиною подружжя став син Олександр, який зʼявився на світ у 2014 році.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Коханий Маші Єфросиніної воює на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Тимур Хромаєв займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою, про що розповідала його дружина.

Нагадаємо, як Тимур Хромаєв привітав Машу Єфросиніну з річницею їхнього знайомства.

Також Фокус писав про те, чому Маша Єфросиніна повернулася в Україну під час війни.