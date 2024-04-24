"Показує мені, як знищує цілі": Єфросиніна розповіла, як війна змінила її чоловіка

Українська телеведуча розповіла і про те, про що краще не говорити з військовими, які повернулися з фронту. Єфросиніна впевнена, що захисники хочуть чути більше про побутове життя своєї родини й не обговорювати війну.

Related video

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про те, який слід війна залишила на психіці її чоловіка Тимура Хромаєва. Цим Єфросиніна поділилася під час інтерв'ю "Українській Правді", яке було опубліковано 23 квітня.

Тимур Хромаєв донедавна воював на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою. Маша Єфросиніна зазначає, що коханий чоловік став більш жорстким і замкнутим.

"Я ніколи не мирилася з його рисою характеру, коли на будь-які мої спалахи емоцій він говорив: "Марійка, все буде добре, все добре". А зараз це його "все буде добре" — це мій ментальний оазис", — розповіла в розмові з журналістом телеведуча.

Єфросиніна згадала, що у воєнний час змінилися навіть їхні з чоловіком традиційні способи проводити час разом. Так, якщо до війни подружжя перед сном спільно дивилося телевізор або читало книжки, то тепер Тимур показує Маші інший контент.

"Коли він буває в Києві, перед сном він обов'язково показує мені, як вони знищують цілі: "Подивись, подивись, це ми, а це розлетілися ворожі ноги й руки" — романтика. Але я бачу, що його це тримає", — поділилася телеведуча.

Важливо

Злість, страх, надія і любов: як чекають своїх коханих з війни українські зірки (фото)

Хромаєв також намагається заспокоювати свою дружину, коли вона впадає в паніку через ситуацію в країні. Говорить про те, що в будь-якому разі потрібно боротися, оскільки інших варіантів немає. А ось про війну сама Єфросиніна намагається з чоловіком не говорити.

"Військовослужбовцям потрібне відчуття життя. Їм потрібно відчувати, що їх чекають, що ми живемо, що ми не падаємо духом. Найкраще розмовляти про буденне життя. Мій чоловік ніколи за 22 роки нашого шлюбу так не цікавився тим, як справи у дітей, що я кудись одягла", — сказала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, дещо раніше Маша Єфросиніна відповіла, чи підтримує стосунки з сестрою у РФ. Рідна сестра Маші Єфросиніної одружена з російським бізнесменом і тривалий час живе у РФ. Телеведуча зізналася, що не може нести відповідальність за дії інших людей.