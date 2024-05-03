Маша Єфросиніна показала, як її привітав чоловік з передової (фото)

Тимур Хромаєв та Маша Єфросиніна одружилися у 2003 році. 3 травня 2024 вони відзначають 22 роки з моменту знайомства.

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як її привітав з днем знайомства чоловік Тимур Хромаєв, який наразі боронить Україну на передовій, на фоні чуток про розлучення пари. Знімком подарунку зірка екрану поділилася в Instagram.

"На Запорізькому напрямку не тільки мочать нечисть, а й пам'ятають важливі дати", — написала мама двох дітей.

Коханий телеведучої передав їй великий букет червоних троянд на честь 22-річчя їхнього знайомства.

Тимур Хромаєв привітав Машу Єфросиніну з днем знайомства Фото: Скріншот

Зазначимо, що пара одружилася у 2003 році. Першою спільною дитиною Єфросиніної та Хромаєва стала донька Нана, якій нещодавно виповнилося 20 років. Дівчина доволі не публічна, про що неодноразово говорила її зіркова мама.

Згодом подружжя на певний час розставалося, а, зійшовшись, Марія та Тимур стали батьками вдруге. У пари народився син Олександр.

Маша Єфросиніна із сином

Чоловік Маші Єфросиніної воює на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Хромаєв займається безпілотниками та радіоелектронною боротьбою. Єфросиніна зізнавалася, що чоловік став більш жорстким і замкнутим під час війни.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Нагадаємо, український блогер-пліткар Богдан Беспалов розповів, що Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв перебувають на межі розлучення. Втім, подружжя не коментує домислів у мережі.

Також Фокус писав про те, як війна змінила чоловіка Маші Єфросиніної, за словами телеведучої.