Інфлюенсерка Аліна Шаманська зізналася, які пластичні операції робила на обличчі (фото)

Аліна Шаманська зізналася, що перенесла кілька пластичних операцій зі зміни зовнішності.

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35-річна телеведуча та інфлюенсер Аліна Шаманська зізналася, що за все життя зробила п’ять пластичних операцій зі зміни зовнішності, чотири яких були зроблені на обличчі. Подробицями вона поділилася в шоу "ебаут".

Так, Аліна Шаманська розповіла, що першу пластичну операцію вона зробила більше 10 років тому по бартеру. Тоді вона працювала на каналі "Тоніс", де була ведучою програми "Будь в курсі". Тоді телеведуча мріяла про пластичну операцію на носі, але не мала достатню кількість грошей, щоб зробити її в досвідченого та відомого пластичного хірурга. Тому, щоб досягти свого бажання Аліна вирішила запропонувати пластичному хірургу операцію по бартеру, яку він зробить для неї і покажу в ефірі її фото до і після. Оскільки тоді про пластику було мало відомо і ніхто про це не говорив, продюсер каналу був у захваті від ідеї Аліни. Так, їй вдалося зробити операцію на носі — ринопластику.

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"Під час пластичної операції носа — ринопластика, мені пластичний хірург запропонував зробити заодне і блефаропластику нижнього повіка. Тобто в мене була блефаропластика, але іншого типу, мені не вирізали мішки під очима, а мені докололи власний жир. Тобто в мене взяли власний жир з стегна і докололи під очі, але це було дуже давно, років 10 тому. Вперше я лягла на стіл до пластичного хірурга з метою зробити ніс і заодно блефаропластику. Потім крізь роки, що я зробила — хейлопластику, груди — мамопластику", — розповіла Аліна Шаманська.

Телеведуча також уточнила, що змінила розмір грудей з першого до третього. Але так сталося, що вже через кілька місяців після операції вона завагітніла, через що після народження сина у неї певний час груди були шостого розміру, бо було багато молока.

Аліна Шаманська до і після Фото: instagram.com/shamankaa/

Також інфлюесерка розповіла, що це за операція хейлопластика та навіщо вона її зробила.

"Хейлопластика — це процедура, яка дуже сприяє омолодженню обличчя і ви будете просто шоковані, коли подивитесь фото жінок до і після, які робили хейлопластику. В чому вона полягає — надрізається під носом шкіра і зменшується відстань між нижньою губою до носа. Тобто взагалі людське обличчя, коли воно старіє зразу збільшується відстань між носом і верхньою губою. Ви помітите якщо візьмете літніх бабусь у них збільшується ось ця відстань. І коли її підкоротити в тебе одразу обличчя молодшає і збільшується губа автоматично. Тому хейлопластика, але потім коли пройшов рік, я потім все одно губи трішки підколола все одно. Це історія, що завжди мало, хочеться краще", — розповіла Шаманська.

Аліна Шаманська до і після пластики Фото: instagram.com/shamankaa/

Також телеведуча додала, що робила ще й операцію з видалення грудочок Біша.

"Я робила видалення грудочок Біша — це пластична операція, яку мені робили заодно з грудьми. Я завжди коли лягаю на стіл до пластичного хірурга, якщо вже робити операцію, то можна ж за один наркоз зробити ще щось. Тому мене завжди не влаштовували мої пухкі щічки. Мені здавалося, що в мене дуже дитяче обличчя. Тому я пішла на таку операцію, як видалення грудочок Біша. Це операція за технологією, коли тобі надрізають всередині щічки і витягують два жирових відкладення і це робить обличчя більш худим", — пояснила Шаманська.

Вона наголосила, що пластичні операції робила виключно прийнявши самостійно рішення, адже вона хотіла виглядати гарніше. Тому сьогодні вона не шкодує, що наважилася на зміни в зовнішності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ.

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