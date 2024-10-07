Инфлюенсер Алина Шаманская призналась, какие пластические операции делала на лице (фото)

Алина Шаманская призналась, что перенесла несколько пластических операций по изменению внешности.

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35-летняя телеведущая и инфлюенсер Алина Шаманская призналась, что за всю жизнь сделала пять пластических операций по изменению внешности, четыре которых были сделаны на лице. Подробностями она поделилась в шоу "ебаут".

Так, Алина Шаманская рассказала, что первую пластическую операцию она сделала более 10 лет назад по бартеру. Тогда она работала на канале "Тонис", где была ведущей программы "Будь в курсе". Тогда телеведущая мечтала о пластической операции на носу, но не имела достаточное количество денег, чтобы сделать ее у опытного и известного пластического хирурга. Поэтому, чтобы достичь своего желания Алина решила предложить пластическому хирургу операцию по бартеру, которую он сделает для нее и покажу в эфире ее фото до и после. Поскольку тогда о пластике было мало известно и никто об этом не говорил, продюсер канала был в восторге от идеи Алины. Да, ей удалось сделать операцию на носу — ринопластику.

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"Во время пластической операции носа — ринопластика, мне пластический хирург предложил сделать заодно и блефаропластику нижнего века. То есть у меня была блефаропластика, но другого типа, мне не вырезали мешки под глазами, а мне докололи собственный жир. То есть у меня взяли собственный жир с бедра и докололи под глаза, но это было очень давно, лет 10 назад. Впервые я легла на стол к пластическому хирургу с целью сделать нос и заодно блефаропластику. Потом сквозь годы, что я сделала — хейлопластику, грудь — маммопластику", — рассказала Алина Шаманская.

Телеведущая также уточнила, что изменила размер груди с первого до третьего. Но так случилось, что уже через несколько месяцев после операции она забеременела, из-за чего после рождения сына у нее некоторое время грудь была шестого размера, потому что было много молока.

Алина Шаманская до и после Фото: instagram.com/shamankaa/

Также инфлюэсер рассказала, что это за операция хейлопластика и зачем она ее сделала.

"Хейлопластика — это процедура, которая очень способствует омоложению лица и вы будете просто шокированы, когда посмотрите фото женщин до и после, которые делали хейлопластику. В чем она заключается — надрезается под носом кожа и уменьшается расстояние между нижней губой до носа. То есть вообще человеческое лицо, когда оно стареет сразу увеличивается расстояние между носом и верхней губой. Вы заметите если возьмете пожилых бабушек у них увеличивается вот это расстояние. И когда его подкоротить у тебя сразу лицо молодеет и увеличивается губа автоматически. Поэтому хейлопластика, но потом когда прошел год, я потом все равно губы немного подколола все равно. Это история, что всегда мало, хочется лучше", — рассказала Шаманская.

Алина Шаманская до и после пластики до и после пластики Фото: instagram.com/shamankaa/

Также телеведущая добавила, что делала еще и операцию по удалению комочков Биша.

"Я делала удаление комочков Биша — это пластическая операция, которую мне делали заодно с грудью. Я всегда когда ложусь на стол к пластическому хирургу, если уж делать операцию, то можно же за один наркоз сделать еще что-то. Поэтому меня всегда не устраивали мои пухлые щечки. Мне казалось, что у меня очень детское лицо. Поэтому я пошла на такую операцию, как удаление комочков Биша. Это операция по технологии, когда тебе надрезают внутри щечки и извлекают два жировых отложения и это делает лицо более худым", — объяснила Шаманская.

Она отметила, что пластические операции делала исключительно приняв самостоятельно решение, ведь она хотела выглядеть красивее. Поэтому сегодня она не жалеет, что решилась на изменения во внешности.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская ответила, какие отношения имеет с Русланом Ханумаком после развода.