Надя Дорофєєва та Маша Єфросиніна стали рекламними обличчями HUGO BOSS (фото)

Знаменитості представляють бренд одягу в Україні.

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Надя Дорофєєва та Маша Єфросиніна стали рекламними обличчями нової кампанії бренду одягу HUGO BOSS в Україні. Про це знаменитості повідомили у своїх соцмережах.

Співачка опублікувала своє фото з архівним знімком у руках.

"Босами не народжуються, босами стають. Пам’ятай: сила – в тобі 🤍", — підписала кадр зірка сцени.

[ + – ] Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva

Тим часом ведуча Маша Єфросиніна показала своє чорно-біле фото з дитинства.

"З дитинства вони (батьки — ред.) сформували у мені непохитні правила:

- Приймай рішення щодо свого життя, спираючись лише на особисту логіку та інтуїцію.

- Роби добро та кидай його у воду. Очікування подяки може привести до розчарування та втрати правильних орієнтирів.

- Цінуй людей, з якими працюєш — життя не любить ієрархію у відносинах- воно для того надто непередбачуване. Ти ніколи не знаєш, де й ким будеш завтра", — зазначила зірка екрану.

[ + – ] Маша Єфросиніна Фото: Instagram mashaefrosinina

Зазначимо, що в рамках основного кампейну знялися шість світових зірок — Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл, італійський тенісист Маттео Берреттіні, MALUMA, італійський блогер Хабі Ламе та актор корейських драм Лi Miн Хо.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у шлюбі на фоні війни в країні.

Також Фокус писав про офіційне розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.