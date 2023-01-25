Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у шлюбі на фоні війни (відео)

Знаменитість наразі намагається жити на дві країни.

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у шлюбі на фоні повномасштабної війни в країні.

Зірка телебачення та соцмереж зізналась, що складна ситуація в країні вплинула на її стосунки з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. За словами Єфросиніної, за 20 років стосунків вони з чоловіком багато що пройшли разом та вибудовували ідеальні взаємини.

Проте війна внесла свої корективи. Адже коханий телеведучої вступив до лав ЗСУ, а Єфросиніна тепер живе на дві країни.

"У мене все нормально з Тимуром, але війна позначилася на наших стосунках сильно. Я намагаюся у Києві проводити тепер якомога більше часу, бо знаю, що все залежить від мене. Люди, які прожили 20 років разом, ми звикли до абсолютно іншого життя вдвох. Ми його вибудували по усіх помилках, по усіх образах, двоє дітей з різницею в 10 років, все ми вибудовували по краплині. І ця клята повномасштабна війна все перекроїла", — зізналася мама двох.

[ + – ] Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у шлюбі на фоні війни

Раніше Єфросиніна також розповідала, що її чоловік, який пішов захищати Україну, втратив майже весь свій бізнес.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла про бажання зробити селфі з Томом Генксом.

Також Фокус писав про проблеми з бізнесом Тимура Хромаєва через повномасштабну війну в Україні.